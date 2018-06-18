﻿ В США застрелили второго рэпера за сутки. 21-летний Jimmy Wopo скончался после нападения. 21.by
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В США застрелили второго рэпера за сутки. 21-летний Jimmy Wopo скончался после нападения

19.06.2018 12:52 — Разное | СТВ  
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Новости США. В США убили второго рэп-исполнителя за сутки.

По информации CBS Pittsburgh, в Питтсбурге было совершено покушение на Jimmy Wopo. Автомобиль музыканта обстреляли из машины, которая проезжала мимо.

Двое пострадавших были доставлены в больницу – один из них скончался. Погибшим оказался Jimmy Wopo. Музыканту был 21 год.

Менеджер артитса подтвердил его смерть и отметил, что «потерять брата – это худшее ощущение в мире».

18 июня во Флориде застрелили рэпера XXXTentacion. Музыкант скончался в больнице.

Он находился в автомобиле в момент нападения (читать далее).

 
 
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Новости США. В США убили второго рэп-исполнителя за сутки. По информации CBS Pittsburgh, в Питтсбурге было совершено покушение на Jimmy Wopo. Автомобиль музыканта обстреляли...
 
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