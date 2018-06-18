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«Чтобы врач видел историю болезни»: к Европейским играм в Минске всем бригадам «скорой» выдадут планшеты
Новости Беларуси. Новые технологии в медицине Минска – то, о чем еще 2-3 года назад и мечтать не могли. Подробнее в выпуске программы
Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Сегодня планшеты имеют некоторые врачи поликлиник, врачи-терапевты, врачи общей практики, которые приходят по вызову на дом. Планшет позволяет посмотреть информацию о пациенте и вести историю дистанционно, онлайн.
мы хотим, чтобы они были полностью у нас – информатизация бригады скорой медицинской помощи, чтобы они была стопроцентной. При чем, мы планируем создать информационный центр на центральной подстанции, чтобы оперативно и эффективно управлять бригадами скорой медицинской помощи.
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«Чтобы врач видел историю болезни»: к Европейским играм в Минске всем бригадам «скорой» выдадут планшеты
Новости Беларуси. Новые технологии в медицине Минска – то, о чем еще 2-3 года назад и мечтать не могли. Подробнее в выпуске программы «Большой город». Сергей Малышко,...
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