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Личный портал пациента: результаты анализов можно будет узнать онлайн

19.06.2018 12:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В последнее время отмечается технологический прогресс в сфере медицинского обслуживания минчан. Что нового предлагают внедрить власти столицы, рассказываем в программе «Большой город».

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Мы в этом году развиваем такие сервисы как личный портал пациента. Это дополнительные сервисы, которые позволят пациенту, зарегистрировавшись на сайте и войдя в свой личный кабинет, увидеть свой анализ крови, который он сдал, кардиограмму…

Чтобы при необходимости можно было взять на электронный носитель и эту информацию иметь при себе.

Также мы планировали, чтобы в этот портал в личный кабинет предоставлять информацию пациенту по ведению образа жизни, по питанию, по степени активности в день в зависимости от того, какое заболевание он имеет, сколько можно выпивать жидкости с теми или иными хроническими заболеваниями. То есть это целенаправленные такие рекомендации конкретно индивидуально данному пациенту.

О развитии медицины в Минске: «Большой город»

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В последнее время отмечается технологический прогресс в сфере медицинского обслуживания минчан. Что нового предлагают внедрить власти столицы,...
 
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