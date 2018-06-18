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Личный портал пациента: результаты анализов можно будет узнать онлайн
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Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Также мы планировали, чтобы в этот портал в личный кабинет предоставлять информацию пациенту по ведению образа жизни, по питанию, по степени активности в день в зависимости от того, какое заболевание он имеет, сколько можно выпивать жидкости с теми или иными хроническими заболеваниями. То есть это целенаправленные такие рекомендации конкретно индивидуально данному пациенту.
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Новости Беларуси. В последнее время отмечается технологический прогресс в сфере медицинского обслуживания минчан. Что нового предлагают внедрить власти столицы,...
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