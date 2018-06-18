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Автобус попал в ДТП в Турции: 45 человек пострадали
Автобус, ехавший из курортного города Бодрум в Стамбул, попал в аварию. В результате ДТП пострадали 45 человек.
Пассажиры и водитель оказались заблокированы в автобусе после того, как он съехал с дороги на перекрёстке. Помощь им оказали прибывшие на место спасатели. Все пострадавшие доставлены в больницу. Двое получили серьезные ранения.
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Автобус, ехавший из курортного города Бодрум в Стамбул, попал в аварию. В результате ДТП пострадали 45 человек.
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