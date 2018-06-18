Автобус попал в ДТП в Турции:  45 человек пострадали

Автобус, ехавший из курортного города Бодрум в Стамбул, попал в аварию. В результате ДТП пострадали 45 человек.

Пассажиры и водитель оказались заблокированы в автобусе после того, как он съехал с дороги на перекрёстке. Помощь им оказали прибывшие на место спасатели. Все пострадавшие доставлены в больницу. Двое получили серьезные ранения.