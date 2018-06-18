Ангела Меркель обсуждает проблему беженцев с европейскими коллегами

Что делать с мигрантами? После выставленного ультиматума Ангела Меркель обсуждает резонансный вопрос с европейскими коллегами.

Канцлер встретилась с премьером Италии – власти этой страны ранее отказались принять судно «Аквариус» с беженцами. Оба лидера сошлись во мнении: нужно усилить контроль на внешних границах. Берлин пообещал Риму помочь в решении вопроса. На очереди у Меркель – президент Франции. С Эммануэлем Макроном канцлер также обсудит проблему беженцев. Цель переговоров – найти точки соприкосновения до начала саммита ЕС, который намечен на конец месяца.