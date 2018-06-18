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Акции «Боевой расчет», посвященная памяти пограничников, павших в первых боях на Государственной границе в июне 1941 года

19.06.2018 13:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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22 июня 1941 г. немецко-фашистские войск вероломно напали на нашу страну. Первыми путь захватчикам преградили пограничники. Каждая пограничная застава была маленькой крепостью, которой враг не мог овладеть, пока был жив хоть один пограничник.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56536.php

Акции «Боевой расчет», посвященная памяти пограничников, павших в первых боях на Государственной границе в июне 1941 года

В первые же минуты войны в бой с немецко-фашистскими захватчиками вступили пограничные наряды, заступившие на службу еще накануне, в последний мирный день – 21 июня 1941 года. Этот день был обычным субботним днём. В 19.00 на всех пограничных заставах, охраняющих рубежи нашей Родины, проводился традиционный ритуал назначения пограничников на охрану Государственной границы – БОЕВОЙ РАСЧЁТ.

Воины-пограничники, стоявшие в строю на боевом расчёте 21 июня 1941 года, не могли догадываться, что для абсолютного большинства из них он был последним.

Акция «Боевой расчет» проводится, как связь поколений.

И в наши дни на каждой пограничной заставе ежедневно в 19.00 современные стражи границ становятся в строй на боевой расчет. И заступают на службу по охране границ Отечества, чтобы трагический день, подобный 22 июня 1941 года, никогда не повторился.

Акция «Боевой расчет» пройдет в Мемориальном комплексе «Брестская крепость-Герой», на площадке возле скульптурной композиции «Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим».

Начало – в 19.00.

В ходе акции курсанты ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» проведут боевой расчет, держа в руках портреты бойцов Белорусского пограничного округа, погибших в первых боях Великой Отечественной войны.

Участники мероприятия:

  • директор Мемориального комплекса «Брестская крепость-Герой», член Совета Республики Национального Собрания Бысюк Г.Г.;
  • представители Государственного пограничного комитета Республики Беларусь;
  • командование Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э. Дзержинского;
  • делегация ветеранов-пограничников Нижнего Новгорода;
  • курсанты ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь».
 
 
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22 июня 1941 г. немецко-фашистские войск вероломно напали на нашу страну. Первыми путь захватчикам преградили пограничники. Каждая пограничная застава была маленькой...
 
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