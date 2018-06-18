Акции «Боевой расчет», посвященная памяти пограничников, павших в первых боях на Государственной границе в июне 1941 года

22 июня 1941 г. немецко-фашистские войск вероломно напали на нашу страну. Первыми путь захватчикам преградили пограничники. Каждая пограничная застава была маленькой крепостью, которой враг не мог овладеть, пока был жив хоть один пограничник.



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В первые же минуты войны в бой с немецко-фашистскими захватчиками вступили пограничные наряды, заступившие на службу еще накануне, в последний мирный день – 21 июня 1941 года. Этот день был обычным субботним днём. В 19.00 на всех пограничных заставах, охраняющих рубежи нашей Родины, проводился традиционный ритуал назначения пограничников на охрану Государственной границы – БОЕВОЙ РАСЧЁТ.

Воины-пограничники, стоявшие в строю на боевом расчёте 21 июня 1941 года, не могли догадываться, что для абсолютного большинства из них он был последним.

Акция «Боевой расчет» проводится, как связь поколений.

И в наши дни на каждой пограничной заставе ежедневно в 19.00 современные стражи границ становятся в строй на боевой расчет. И заступают на службу по охране границ Отечества, чтобы трагический день, подобный 22 июня 1941 года, никогда не повторился.

Акция «Боевой расчет» пройдет в Мемориальном комплексе «Брестская крепость-Герой», на площадке возле скульптурной композиции «Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим».

Начало – в 19.00.

В ходе акции курсанты ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» проведут боевой расчет, держа в руках портреты бойцов Белорусского пограничного округа, погибших в первых боях Великой Отечественной войны.

Участники мероприятия:

директор Мемориального комплекса «Брестская крепость-Герой», член Совета Республики Национального Собрания Бысюк Г.Г.;

представители Государственного пограничного комитета Республики Беларусь;

командование Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э. Дзержинского;

делегация ветеранов-пограничников Нижнего Новгорода;

курсанты ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь».