|
Акции «Боевой расчет», посвященная памяти пограничников, павших в первых боях на Государственной границе в июне 1941 года
19.06.2018 13:54 — Разное | Виртуальный Брест
22 июня 1941 г. немецко-фашистские войск вероломно напали на нашу страну. Первыми путь захватчикам преградили пограничники. Каждая пограничная застава была маленькой крепостью, которой враг не мог овладеть, пока был жив хоть один пограничник.
В первые же минуты войны в бой с немецко-фашистскими захватчиками вступили пограничные наряды, заступившие на службу еще накануне, в последний мирный день – 21 июня 1941 года. Этот день был обычным субботним днём. В 19.00 на всех пограничных заставах, охраняющих рубежи нашей Родины, проводился традиционный ритуал назначения пограничников на охрану Государственной границы – БОЕВОЙ РАСЧЁТ.
Воины-пограничники, стоявшие в строю на боевом расчёте 21 июня 1941 года, не могли догадываться, что для абсолютного большинства из них он был последним.
Акция «Боевой расчет» проводится, как связь поколений.
И в наши дни на каждой пограничной заставе ежедневно в 19.00 современные стражи границ становятся в строй на боевой расчет. И заступают на службу по охране границ Отечества, чтобы трагический день, подобный 22 июня 1941 года, никогда не повторился.
Акция «Боевой расчет» пройдет в Мемориальном комплексе «Брестская крепость-Герой», на площадке возле скульптурной композиции «Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим».
Начало – в 19.00.
В ходе акции курсанты ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» проведут боевой расчет, держа в руках портреты бойцов Белорусского пограничного округа, погибших в первых боях Великой Отечественной войны.
Участники мероприятия:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акции «Боевой расчет», посвященная памяти пограничников, павших в первых боях на Государственной границе в июне 1941 года
22 июня 1941 г. немецко-фашистские войск вероломно напали на нашу страну. Первыми путь захватчикам преградили пограничники. Каждая пограничная застава была маленькой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)