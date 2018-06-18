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В Бресте стартовал республиканский финал военно-патриотической игры «Зарница»

19.06.2018 13:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Несколько часов назад на полигоне Брестский начался финальный этап военно-патриотической игры «Зарница». На базе 38-й гвардейской десантно-штурмовой бригады собрались 7 команд по 10 пионеров в каждой. Это победители районных и городских этапов, представляющие шесть областей и Минск. По словам председателя центрального совета ОО «Белорусская республиканская пионерская организация» Александры Гончаровой, на региональных этапах в общей сложности участвовало 15 тысяч ребят:

В Бресте стартовал республиканский финал военно-патриотической игры «Зарница»


— Для участия нужно было высказать пожелание в своей пионерской дружине. Ребята в возрасте 13—14 лет. Подавались заявки, оформлялись команды. Здесь оказались лучшие из лучших. Республиканский финал «Зарницы» проводится раз в два года.

В Бресте стартовал республиканский финал военно-патриотической игры «Зарница»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56535.php

В Бресте стартовал республиканский финал военно-патриотической игры «Зарница»


В Бресте стартовал республиканский финал военно-патриотической игры «Зарница»


В Бресте стартовал республиканский финал военно-патриотической игры «Зарница»


В Бресте стартовал республиканский финал военно-патриотической игры «Зарница»


В этом году игра посвящена 100-летию Вооруженных Сил и 50-летию движения «Зарница». Все пять дней юноши и девушки будут жить в палаточном городке, как солдаты на учениях. Программа насыщенна: азы военного дела, интеллектуальные конкурсы. Не обойдется без кино под открытым небом и традиционных пионерских вечеров у костра. Строевую подготовку и элементы боевой работы участники «Зарницы» пройдут с методической помощью десантников. 

В Бресте стартовал республиканский финал военно-патриотической игры «Зарница»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56535.php

В Бресте стартовал республиканский финал военно-патриотической игры «Зарница»


В Бресте стартовал республиканский финал военно-патриотической игры «Зарница»


Кульминацией станет военная игра на местности. По словам начальника штаба руководства игры, офицера бригады Алексея Измайлова, это будет своеобразная полоса препятствий — участок с различными элементами, который ребята должны будут пройти на время. Будут и другие испытания: визитная карточка отряда, боевые листки, смотры строя и песни.

В Бресте стартовал республиканский финал военно-патриотической игры «Зарница»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56535.php

В Бресте стартовал республиканский финал военно-патриотической игры «Зарница»


В Бресте стартовал республиканский финал военно-патриотической игры «Зарница»


В Бресте стартовал республиканский финал военно-патриотической игры «Зарница»


В Бресте стартовал республиканский финал военно-патриотической игры «Зарница»


На торжественном открытии выступили бойцы 38-й ДШБ с показательными выступлениями, включающими элементы рукопашного боя и огневой подготовки. 

В Бресте стартовал республиканский финал военно-патриотической игры «Зарница»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56535.php

В Бресте стартовал республиканский финал военно-патриотической игры «Зарница»


В Бресте стартовал республиканский финал военно-патриотической игры «Зарница»


В Бресте стартовал республиканский финал военно-патриотической игры «Зарница»


В Бресте стартовал республиканский финал военно-патриотической игры «Зарница»


В Бресте стартовал республиканский финал военно-патриотической игры «Зарница»


В Бресте стартовал республиканский финал военно-патриотической игры «Зарница»


В Бресте стартовал республиканский финал военно-патриотической игры «Зарница»

22 июня участники игры посетят Брестскую крепость и примут участие в военно-исторической реконструкции. А завершится игра церемонией награждения победителей.

 
Теги: Минск
 
 
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Несколько часов назад на полигоне Брестский начался финальный этап военно-патриотической игры «Зарница». На базе 38-й гвардейской десантно-штурмовой бригады...
 
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