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В Беларуси рекордно низкая годовая инфляция. Но мы все равно уступаем многим странам

19.06.2018 13:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси в мае обновили исторический минимум годовой инфляции — 4,4% в годовом выражении. Выйти на такой показатель удалось во многом за счет замедления роста цен на овощи и фрукты. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как годовая инфляция в Беларуси отличается от инфляции в других странах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56534.php

В Беларуси рекордно низкая годовая инфляция. Но мы все равно уступаем многим странам

Снимок носит иллюстративный характер. Александра Квиткевич, TUT.BY

 В России годовая инфляция в мае была на уровне 2,4%. Таким же этот показатель был и месяцем ранее.

В Украине рост цен на товары и услуги в годовом выражении в мае замедлился до 11%.

В странах ЕС годовая инфляция в мае составила 2%, а в еврозоне — 1,9%, сообщаетЕвростат.

Из стран еврозоны по уровню годовой инфляции обогнала Беларусь только Румыния — 4,6%. В Эстонии этот показатель в мае составил 3,1%, Венгрии и Литве — 2,9%, Словакии — 2,7%, в Латвии и Великобритании — 2,4%.

Ниже всего годовая инфляция в мае была отмечена в Ирландии (0,7%), Греции (0,8%), Дании, Италии, Кипре и Финляндии (везде по 1%) и Польше (1,2%).

 
 
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В Беларуси в мае обновили исторический минимум годовой инфляции — 4,4% в годовом выражении. Выйти на такой показатель удалось во многом за счет замедления роста цен...
 
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