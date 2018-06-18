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23 июня работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
19.06.2018 13:54 — Разное | Виртуальный Брест
23 июня 2018 года
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С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями города Бреста проведет управляющий делами Брестского городского исполнительного комитета
Богуцкий Юрий Александрович.
С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста
Царук Игорь Георгиевич.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 21 06 12.
С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет глава администрации Московского района г. Бреста
Дашкевич Вячеслав Васильевич.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 42 40 77.
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23 июня работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
23 июня 2018 года С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями города Бреста проведет управляющий делами Брестского городского исполнительного комитета ...
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