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23 июня работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

19.06.2018 13:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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23 июня 2018 года


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С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями города Бреста проведет управляющий делами Брестского городского исполнительного комитета 

Богуцкий Юрий Александрович.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 21 03 86.

С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста 

Царук Игорь Георгиевич. 

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 21 06 12.

С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет глава администрации Московского района г. Бреста 

Дашкевич Вячеслав Васильевич. 

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 42 40 77.

 
Теги: Брест
 
 
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23 июня 2018 года С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями города Бреста проведет управляющий делами Брестского городского исполнительного комитета ...
 
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