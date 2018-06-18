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Внимание! Ограничение движения по ул. Калинина и Партизанскому проспекту
19.06.2018 13:54 — Разное | Виртуальный Брест
В связи с производством работ с 19 июня по 18 июля 2018г. по улице Калинина на участке от улицы Московской до дома №15 по улице Калинина движение пешеходов, транспортных средств и самоходных машин запрещено (в связи работами по обустройству канализации).
В период ремонтных работ с 9.00 часов до 20. 00 часов 20 июня (нечетная сторона улицы), с 9.00 часов до 20.00 часов 21 июня (четная сторона улицы) на участке дороги от улицы Московской до улицы Я.Купалы будет запрещено движение троллейбусов по Партизанскому проспекту.
на фото - Я,Панорамы, 2011 год, ул. Калинина в Бресте
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В связи с производством работ с 19 июня по 18 июля 2018г. по улице Калинина на участке от улицы Московской до дома №15 по улице Калинина движение пешеходов,...
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