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Босния и Герцеговине временно закрыла границу с Хорватией, чтобы остановить поток мигрантов
Беженцы, а за последнее время у пограничного перехода скопились тысячи человек, хотят пройти по так называемому балканскому маршруту.
Он ведёт в Германию, где сейчас миграционный кризис в самом разгаре. Нелегалы ведут себя довольно агрессивно – устраивают потасовки, в которых уже погибли два человека.
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Беженцы, а за последнее время у пограничного перехода скопились тысячи человек, хотят пройти по так называемому балканскому маршруту.
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