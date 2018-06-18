Босния и Герцеговине временно закрыла границу с Хорватией, чтобы остановить поток мигрантов

Беженцы, а за последнее время у пограничного перехода скопились тысячи человек, хотят пройти по так называемому балканскому маршруту.

Он ведёт в Германию, где сейчас миграционный кризис в самом разгаре. Нелегалы ведут себя довольно агрессивно – устраивают потасовки, в которых уже погибли два человека.