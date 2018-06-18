На озере Тоба (Индонезия) затонул паром

В Индонезии продолжается спасательная операция на озере Тоба: там затонул паром, на борту которого находились не менее 80 человек.

Спасти пока удалось лишь 20. Остальные пассажиры считаются пропавшими без вести. Работу спасателей затрудняют дожди и сильный ветер. Гибель одного человека уже подтвердили. Это уже не первая трагедия в регионе за последнее время. На минувшей неделе у берегов индонезийского острова Сулавеси перевернулась деревянная лодка, тогда жертвами стали 13 человек.