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На озере Тоба (Индонезия) затонул паром
В Индонезии продолжается спасательная операция на озере Тоба: там затонул паром, на борту которого находились не менее 80 человек.
Спасти пока удалось лишь 20. Остальные пассажиры считаются пропавшими без вести. Работу спасателей затрудняют дожди и сильный ветер. Гибель одного человека уже подтвердили. Это уже не первая трагедия в регионе за последнее время. На минувшей неделе у берегов индонезийского острова Сулавеси перевернулась деревянная лодка, тогда жертвами стали 13 человек.
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В Индонезии продолжается спасательная операция на озере Тоба: там затонул паром, на борту которого находились не менее 80 человек.
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