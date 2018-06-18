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Помилованного экс-главу Солигорского района отправили в полесскую "ссылку" - на родину главы КГБ

19.06.2018 13:18 — Разное | Партизан  
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Бывший глава Солигорского района Александр Римашевский стал директором государственного сельхозпредприятия «Радостовский», которое базируется в Дрогичинском районе Брестской области.

Помилованного экс-главу Солигорского района отправили в полесскую "ссылку" - на родину главы КГБ
Информацию об этом TUT.BY сообщили информированные источники и подтвердили на самом предприятии, где работают 160 человек.

«Да, со вчерашнего дня возглавляет», — сказали в ОАО «Радостовский», отвечая на вопрос, действительно ли Александр Римашевский назначен новым руководителем предприятия. В приемной директора добавили, что Римашевский «очень занят», поэтому не может давать комментарии.

Открытое акционерное общество «Радостовский» создано в конце 2016 года путем преобразования сельскохозяйственного производственного кооператива «Радостовский» в соответствии с указом президента от 17 июля 2014 года № 349 «О реорганизации колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов)». Ранее в Радостово был колхоз «Красный партизан».

Выручка ОАО «Радостовский» за 2017 год составила более 2 млн рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 300 тысяч рублей. Чистая прибыль выросла до 168 тысяч рублей (против 11 тысяч рублей в 2016 году). Краткосрочная кредиторская задолженность составляла на начало года 1,2 млн рублей.

Агрогородок Радостово — самый крупный населенный пункт в Дрогичинском районе, сегодня в деревне, от которой до белорусско-украинской границы рукой подать, живет 1200 человек. Здесь прошло детство председателя КГБ Валерия Вакульчика. Его отец много лет руководил колхозом, мама была учителем белорусского языка и литературы, затем возглавила местную школу. Именно ее окончил будущий председатель КГБ. Здесь же встретил будущую жену — они учились в одном классе.



Чиновник был задержан 30 мая 2017 года на дороге вблизи деревни Камень Копыльского района Минской области якобы с поличным, в момент получения взятки в $2,7 тыс. В то же время по свидетельству понятых, деньги, вероятнее всего, были подброшены.

Летом 2017 года его обвинили в получении взятки. Согласно данным оперативников, председатель райисполкома злоупотреблял властью и служебными полномочиями при решении вопросов по закупке средств защиты растений, семян и запасных частей для сельхозтехники агропромышленных предприятий и организаций Солигорского района.

Как утверждало следствие, Александр Римашевский за два года несколько раз получил от представ еля компании "Белросагросервис" взятки, общая сумма которых составила $16,9 тыс. Деньги передавались за решение вопросов о первоочередном погашении задолженностей поставщика по расчетам за поставленную продукцию. 

Уже в октябре 2017 года экс-глава Солигорского района предстал перед судом. Разбирательство длилось больше месяца, и в декабре 2017 года суд Минской области вынес обвинительный приговор в отношении Римашевского. 

Его признали виновным по ч.3 ст. 430 УК (Получение взятки лицом, занимающим ответственное положение) и приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией. Суд также запретил Александру Римашевскому занимать руководящие должности в течение пяти лет и постановил взыскать с экс-председателя 28 561 рубль.


 
 
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Бывший глава Солигорского района Александр Римашевский стал директором государственного сельхозпредприятия «Радостовский», которое базируется в Дрогичинском...
 
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