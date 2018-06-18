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Скоро будут в Минске: по Орше проехала колонна российской бронетехники под флагами ДНР-ЛНР
Белорусская милиция не только не штрафовала за незарегистрированную символику, но и расчищала дорогу перед колонной.
Как передает «
Колонна прошла по центральной улице Ленина до памятника «Катюши», а оттуда к Коллегиуму Иезуитов. В колонне ехали современные джипы с символикой «ДНР», «ЛНР» и надписями «Новороссия мы с вами». Женщина из джипа кричала: «Вы же белорусы у вас же тоже есть патриотизм» и «Приезжайте к нам в Саратов!».
Милиция не только не штрафовала за незарегистрированную символику, но и расчищала дорогу перед колонной.
После площади техника направилась в Пищалово, откуда «Катюша» дала свой первый залп по Орше в 1941 году.
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Белорусская милиция не только не штрафовала за незарегистрированную символику, но и расчищала дорогу перед колонной.
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