Скоро будут в Минске: по Орше проехала колонна российской бронетехники под флагами ДНР-ЛНР

Рацыя », бронепробег российской бронетехники «Дорога Мужества» в этом году выглядел более агрессивно, чем в прошлом. Как передает «», бронепробег российской бронетехники «Дорога Мужества» в этом году выглядел более агрессивно, чем в прошлом.









Колонна прошла по центральной улице Ленина до памятника «Катюши», а оттуда к Коллегиуму Иезуитов. В колонне ехали современные джипы с символикой «ДНР», «ЛНР» и надписями «Новороссия мы с вами». Женщина из джипа кричала: «Вы же белорусы у вас же тоже есть патриотизм» и «Приезжайте к нам в Саратов!».





Милиция не только не штрафовала за незарегистрированную символику, но и расчищала дорогу перед колонной.









После площади техника направилась в Пищалово, откуда «Катюша» дала свой первый залп по Орше в 1941 году.