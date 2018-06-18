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По подозрению в незаконной охоте задержан руководитель охотхозяйства Червенского района

19.06.2018 13:08 — Разное | Партизан  
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Трех самок кабана добыли руководитель охотхозяйства Червенского района и его знакомый. При этом оба имели разрешение на добычу только одной особи, которое и предъявили инспекторам. Заведено уголовное дело.

Уголовное дело по факту незаконной добычи диких кабанов возбудил Червенский РОСК в отношении руководителя местной структуры БООР и охотившегося с ним жителя Червенского района, рассказали в Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Охотников задержали ночью 12 июня сотрудники Минской областной инспекции охраны животного и растительного мира. В багажнике автомобиля мужчины перевозили туши трех самок дикого кабана: на добычу одной особи разрешение имелось, но не были погашены все талоны на перевозку, на двух остальных документов не было.

Добыча дикого кабана, в связи с профилактикой африканской чумы, ведется в особом режиме (круглогодично, без ограничений по количеству, полу и возрасту), однако с оформлением всех необходимых документов. Их отсутствие и стало поводом для разбирательства. Ведь не знать о порядке выдачи путевок и разрешений при охоте на кабана директор охотхозяйства не мог. Зачастую в подобных случаях охотники просто хотят схитрить и забрать мясо добытых кабанов, хотя их туши, по закону, подлежат утилизации. А хозяйство и охотник взамен получают неплохую денежную компенсацию.


О том, что это дело может оказаться верхушкой айсберга, свидетельствует и тот факт, что, по документам, в охотхозяйстве с начала года изъято только 13 диких кабанов, в то время как на практике за одну ночь — сразу 3.

Задержанные были помещены в изолятор на трое суток. У обоих изъяли оружие и передали в Управление Госкомитета судебных экспертиз по Минской области для проведения баллистической экспертизы.

 
 
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Трех самок кабана добыли руководитель охотхозяйства Червенского района и его знакомый. При этом оба имели разрешение на добычу только одной особи, которое и...
 
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