По подозрению в незаконной охоте задержан руководитель охотхозяйства Червенского района

Уголовное дело по факту незаконной добычи диких кабанов возбудил Червенский РОСК в отношении руководителя местной структуры БООР и охотившегося с ним жителя Червенского района, рассказали в Госинспекции охраны животного и растительного мира.





Охотников задержали ночью 12 июня сотрудники Минской областной инспекции охраны животного и растительного мира. В багажнике автомобиля мужчины перевозили туши трех самок дикого кабана: на добычу одной особи разрешение имелось, но не были погашены все талоны на перевозку, на двух остальных документов не было.





Добыча дикого кабана, в связи с профилактикой африканской чумы, ведется в особом режиме (круглогодично, без ограничений по количеству, полу и возрасту), однако с оформлением всех необходимых документов. Их отсутствие и стало поводом для разбирательства. Ведь не знать о порядке выдачи путевок и разрешений при охоте на кабана директор охотхозяйства не мог. Зачастую в подобных случаях охотники просто хотят схитрить и забрать мясо добытых кабанов, хотя их туши, по закону, подлежат утилизации. А хозяйство и охотник взамен получают неплохую денежную компенсацию.









О том, что это дело может оказаться верхушкой айсберга, свидетельствует и тот факт, что, по документам, в охотхозяйстве с начала года изъято только 13 диких кабанов, в то время как на практике за одну ночь — сразу 3.





Задержанные были помещены в изолятор на трое суток. У обоих изъяли оружие и передали в Управление Госкомитета судебных экспертиз по Минской области для проведения баллистической экспертизы.