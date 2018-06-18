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Борьба с коррупцией по-лукашенковски: помилован очередной чиновник-взяточник

19.06.2018 13:03 — Разное | Партизан  
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Задержанный за коррупцию экс-глава Ленинского района Минска Валерий Кулеш вышел на свободу менее чем через 2 года после задержания.

Борьба с коррупцией по-лукашенковски: помилован очередной чиновник-взяточник
Бывший глава Ленинского района Валерий Кулеш, которого задержали летом 2016 года и который написал на имя Лукашенко прошение о помиловании, вышел на свободу. Об этом TUT.BY рассказали два не связанных между собой источника.

— Уже 2−3 месяца, как Кулеш вышел [на свободу]. Но он в затворничестве, ни с кем на связь не выходит, — говорит собеседник портала. Еще один человек рассказывает, что видел экс-чиновника в городе несколько месяцев назад.


В октябре 2017 года председатель Следственного комитета Иван Носкевич сообщил, что уголовное дело в отношении Кулеша передано прокурору еще в мае 2017 года. 

Но суд так и не состоялся: экс-чиновник на тот момент обратился к Лукашенко с ходатайством о помиловании. Это значит, что он признал свою вину и возместил ущерб.


В чем обвиняли Кулеша?

По версии правоохранителей, чиновник превысил служебные полномочия из личной и корыстной заинтересованности при осуществлении функций по распределению, разгосударствлению и приватизации госимущества. 

Кулешу также инкриминировали предоставление преференций подконтрольным организациям на проведение подрядных работ на территории Ленинского района.

Кроме того, по версии правоохранителей, работники курируемых им предприятий бесплатно работали на стройке загородного дома чиновника. По информации следствия, превышение служебных полномочий повлекло причинение ущерба одному из предприятий Ленинского района.

Кулеша назначили главой Ленинского района в декабре 2009 года. До этого он возглавлял «Минскзеленстрой». Сейчас ему 51 год.

 
Теги: Минск
 
 
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Задержанный за коррупцию экс-глава Ленинского района Минска Валерий Кулеш вышел на свободу менее чем через 2 года после задержания.
 
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