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Обманул 59 клиентов и 19 кредиторов: в Минске будут судить экс-дилера Suzuki

19.06.2018 12:53 — Разное | Партизан  
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22 июня в Минске начнется суд по уголовному делу руководителей ООО «Белавтоконтинент», которые обвиняются в мошенничестве и хищениях.

По версии следствия, руководитель «Белавтоконтинента» вместе с сыном в 2010–2016 годах обманул 59 клиентов, которые передали фирме деньги, но не получили обещанные автомобили. Еще у 19 потерпевших, как сообщили в следственных органах, обвиняемые заняли деньги под предлогом развития бизнеса.

Общий ущерб от действий отца и сына оценен в более чем 2,6 млн рублей. Во время расследования уголовного дела был наложен арест на квартиры в Минске, коттедж в Минском районе, транспортные средства, ювелирные изделия и другие ценности. Их стоимость — более 502 тыс. рублей.

Два года назад на волне скандала российская «СУЗУКИ МОТОР РУС» расторгла договор с «Белавтоконтинетом».

На данный момент идет процесс ликвидации ООО «Белавтоконтинент». Почти все имущество компании распродано. В основном это оборудование для диагностики и технического обслуживания автомобилей. 


Интересно, что процесс банкротства в Экономическом суде города Минска инициировал в 2016 году британский кредитор автодилера — компания BONDHOLM EXPERTS LLP.

Данные из британского госрегистра гласят, что с компанией связаны Стэн Горин и Юрий Витман. Ранее некоторые интернет-ресурсы и СМИ обвиняли этих людей в участии в коррупционных схемах в России и Украине, пишет officelife.media

 
Теги: Минск
 
 
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22 июня в Минске начнется суд по уголовному делу руководителей ООО «Белавтоконтинент», которые обвиняются в мошенничестве и хищениях.
 
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