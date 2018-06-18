Обманул 59 клиентов и 19 кредиторов: в Минске будут судить экс-дилера Suzuki

По версии следствия, руководитель «Белавтоконтинента» вместе с сыном в 2010–2016 годах обманул 59 клиентов, которые передали фирме деньги, но не получили обещанные автомобили. Еще у 19 потерпевших, как сообщили в следственных органах, обвиняемые заняли деньги под предлогом развития бизнеса.





Общий ущерб от действий отца и сына оценен в более чем 2,6 млн рублей. Во время расследования уголовного дела был наложен арест на квартиры в Минске, коттедж в Минском районе, транспортные средства, ювелирные изделия и другие ценности. Их стоимость — более 502 тыс. рублей.





Два года назад на волне скандала российская «СУЗУКИ МОТОР РУС» расторгла договор с «Белавтоконтинетом».





На данный момент идет процесс ликвидации ООО «Белавтоконтинент». Почти все имущество компании распродано. В основном это оборудование для диагностики и технического обслуживания автомобилей.









Интересно, что процесс банкротства в Экономическом суде города Минска инициировал в 2016 году британский кредитор автодилера — компания BONDHOLM EXPERTS LLP.



