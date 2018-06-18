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Обманул 59 клиентов и 19 кредиторов: в Минске будут судить экс-дилера Suzuki
22 июня в Минске начнется суд по уголовному делу руководителей ООО «Белавтоконтинент», которые обвиняются в мошенничестве и хищениях.
По версии следствия, руководитель «Белавтоконтинента» вместе с сыном в 2010–2016 годах обманул 59 клиентов, которые передали фирме деньги, но не получили обещанные автомобили. Еще у 19 потерпевших, как сообщили в следственных органах, обвиняемые заняли деньги под предлогом развития бизнеса.
Общий ущерб от действий отца и сына оценен в более чем 2,6 млн рублей. Во время расследования уголовного дела был наложен арест на квартиры в Минске, коттедж в Минском районе, транспортные средства, ювелирные изделия и другие ценности. Их стоимость — более 502 тыс. рублей.
Два года назад на волне скандала российская «СУЗУКИ МОТОР РУС» расторгла договор с «Белавтоконтинетом».
На данный момент идет процесс ликвидации ООО «Белавтоконтинент». Почти все имущество компании распродано. В основном это оборудование для диагностики и технического обслуживания автомобилей.
Интересно, что процесс банкротства в Экономическом суде города Минска инициировал в 2016 году британский кредитор автодилера — компания BONDHOLM EXPERTS LLP.
Данные из британского госрегистра гласят, что с компанией связаны Стэн Горин и Юрий Витман. Ранее некоторые интернет-ресурсы и СМИ обвиняли этих людей в участии в коррупционных схемах в
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22 июня в Минске начнется суд по уголовному делу руководителей ООО «Белавтоконтинент», которые обвиняются в мошенничестве и хищениях.
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