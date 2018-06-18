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​Кот Ахилл выбрал победителя матча Россия-Египет

19.06.2018 14:02 — Разное | ОНТ  
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Процедура, по традиции, прошла в Эрмитаже, где обитает так называемый белоснежный оракул.

Корм в мисках с флагами стран одинаковый, поэтому выбор оставался только за животным. Предсказатель уверенно выбрал российскую миску, как и перед матчем с Саудовской Аравией, когда хозяева мирового первенства уверенно победили. Тем не менее, в этот раз кот заглянул и в миску страны-соперника. Но организаторы заверили: это связано с чувством голода, а не с итоговым результатом.

 
 
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Процедура, по традиции, прошла в Эрмитаже, где обитает так называемый белоснежный оракул.
 
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