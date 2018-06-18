За высокое качество: 14 предприятий получили престижную премию СНГ

Премия Содружества Независимых Государств. В Минске 14 предприятий получили награду за качество продукции и услуг, сообщает телеканал «МИР 24».

Победителей чествовали в Исполкоме СНГ. Среди лучших оказались предприятия Азербайджана, Беларуси, Казахстана и России. Это производители сельхозпродукции, стальных труб, насосов и парфюмерии. В списке победителей – также колледжи и университеты.

«Все эти предприятия известны тем, что действительно производят качественную продукцию и оказывают качественные услуги. Например, Гродненский государственный медицинский университет – услуги в области образования. Примечательно, что в этом университете учатся и получают качественную подготовку врачей, медиков представители разных стран СНГ», – отметил председатель Исполнительно комитета, Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Эта премия Содружества считается самой престижной наградой в СНГ. Вручают ее один раз в два года.