|
За высокое качество: 14 предприятий получили престижную премию СНГ
19.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Премия Содружества Независимых Государств. В Минске 14 предприятий получили награду за качество продукции и услуг, сообщает телеканал «МИР 24».
Победителей чествовали в Исполкоме СНГ. Среди лучших оказались предприятия Азербайджана, Беларуси, Казахстана и России. Это производители сельхозпродукции, стальных труб, насосов и парфюмерии. В списке победителей – также колледжи и университеты.
Эта премия Содружества считается самой престижной наградой в СНГ. Вручают ее один раз в два года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди победителей оказались производители сельхозпродукции, стальных труб, насосов и парфюмерии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)