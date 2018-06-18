Выбираем ткань для свадебного платья



Свадебные платья в Минске можно найти разных фасонов, коллекций, материалов, цветов. Но иногда представительницы прекрасного пола решают заказать пошив наряда и, конечно, встает вопрос о выборе ткани для свадебного платья. Наша статья о том, какой материал можно выбрать и чем руководствоваться при этом.

Критерии выбора материала





Выделяют 4 важных критерия, которых рекомендуется придерживаться при выборе материала для пошива изделий.

Время свадьбы. Зимой применяются более плотные материалы, к таковым относят тафту, жаккард, атлас. Летняя пора сопровождается легкими нарядами, изготовленными из шелка, органзы, фатина.

Параметры фигуры. Идеальное платье — это платье, скрывающее все недостатки фигуры, гармонично подчеркивающее достоинства невесты.

Фасон. Каждая модель выполняется с применением разных тканей.

Фактура. Материал бывает матовым, блестящим, структурированным, воздушным, смешанным.

Помните, что помимо поиска хорошего ателье, нужно обратить внимание и на качество ткани. Не рекомендуют покупать материал на рынках, лучше отдать предпочтение магазинам ткани. Перед покупкой обсудите обязательно со швеей фасон будущего платья, чтобы купить необходимое количество материала. Учитывайте эластичность, прочность изделия: от этих критериев зависит комфорт.

Плотные ткани для свадебного платья





У любого материала есть преимущества, недостатки. Зная о секретах сырья, вы сможете подобрать ткань.

Атлас

Атлас используется для холодной поры. Материал смотрится изысканно, богато, легко поддается драпировке, характеризуется эластичностью. Чаще всего используется для основы платьев, хорошо выдерживает украшение бусинками, стразами, кристаллами, не провисает, не вытягивается. Часто дополняется разными интересными эффектами, вышивкой. Фасон свадебной одежды из атласа может быть любым.

К недостаткам атласа относят то, что он быстро мнется. Ткань не скроет недостатки фигуры, будет акцентировать внимание на проблемных местах. Не рекомендуется носить платья из атласа летом, поскольку в них будет жарко.

Парча

Смотрится величественно. Материал характеризуется плотностью, тяжестью, поэтому из него не удастся создать многослойные наряды. Парча хорошо держит форму, подходит невестам любой комплекции.





Тафта

Внешне смотрится «хрупкой», но это иллюзия. Благодаря элегантному внешнему виду, материал создает четкий рельеф, применяется для пошива платьев в стиле принцесса, моделей А-силуэта. Выделяют распространенные вариации сырья: шелк, вискоза, полиэстер. Первое имеет красивый блеск, второе походит для летних платьев. Тафта из полиэстера позволит создать наряд с благородным блеском и шорохом при движениях.

Креп

Применяется для разных фасонов платьев, гарантирует хорошую воздухопроницаемость, что позволяет коже «дышать». Креп отлично поддерживает форму, прекрасно смотрится в сочетании с кружевом.

Тонкие ткани для свадебного платья





Тонкие ткани используются в теплую пору года. Они не утяжеляют образ невесты, гарантируют легкость передвижения.

Шелк

Платья из шелка — хит любого свадебного сезона. Невесты в таких нарядах смотрятся очень нежно, элегантно. Шелк используется для пошива моделей А-силуэта, «русалки». Помните, что главное в шелковых изделиях — идеальная посадка по фигуре.

К недостаткам ткани относят то, что шелк иногда мнется. Выбрав такой материал, найдите профессионального мастера, который умеет работать с шелком, знает все тонкости работы с ним.

Органза

Органза отлично держит форму, не мнется. Работать с материалом очень легко, он способен создать воздушный, прозрачный образ невесты. Ткань пользуется спросом у невест из-за невысокой стоимости.





Шифон

Это очень легкая ткань, которая прекрасно поддается украшению бисером, камнями и вышивкой. Шифон редко используется как основной материал для платья, чаще всего становится декорирующей частью наряда. Традиционное применение шифона — создание красивой воздушной белой фаты.

Фатин

Второе название ткани — тюль. Это одна из любимиц среди тканей у дизайнеров, ведь с ее помощью создаются невероятные эксклюзивные модели для невест, их свидетельниц. Модной тенденцией стало использование фатина и корсета. Этот дуэт имеет женственный вид, подчеркивается легкими аксессуарами.





Кружево

Выбор гипюра — стильный образ для худых девушек. Такой материал не скроет проблемные места, зато прекрасно дополнит наряд в виде декора.

Подобрав ткани для свадебного платья, удастся сшить наряд своей мечты. Вы можете создавать сочетания нескольких материалов, украшение бисером, вышивку, кружево.

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