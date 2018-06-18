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В Гомеле их окна многоэтажки выбросили собаку
Собаку выбросили из окна многоэтажного дома в Гомеле, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Сообщение в дежурную службу поступило 18 июня в 22.00. Прибывшие на место правоохранители обнаружили возле дома собаку с признаками падения с высоты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правовая оценка виновным будет дана после проверки.
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Прибывшие на место правоохранители обнаружили возле дома собаку с признаками падения с высоты.
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