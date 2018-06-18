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"Проблемы начались из-за соседей". Продолжение истории с участками у реки в Семково

19.06.2018 14:09 — Разное | Tut.by  
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После публикации статьи «Скандал в Семково» с редакцией связался владелец одного из трех участков, на которых прокуратура приостановила строительство. Напомним, прокуратура считает, что у реки нельзя строить и участки Папернянский сельсовет нарезал и продал с аукциона, не соблюдая всех правил. Мы выслушали и покупателя участка. Его мнение: «Все проблемы начались из-за нескольких соседей, они заинтересованы в том, чтобы на этих участках не строили дома, которые загородят им вид на речку».


Недостроенный дом Сергея Горбика

— Этот земельный участок в Семково я приобрел на аукционе, куда мог подать заявление любой, — говорит Сергей Горбиков. — Он мне всегда нравился, и за 2 дня до конца подачи заявок я позвонил в Минский областной центр инвестиций и приватизации. Там мне сообщили, что до сих пор заявок на участок не поступило. Я оказался единственным покупателем и купил его за номинальную стоимость плюс 5% — 40 000 рублей. Стройка началась после получения разрешения, все по закону. Никаких родственников-министров или председателей сельсоветов у меня нет. После покупки участка я стал заниматься оформлением, тогда и узнал об этой ситуации. Позже познакомился с соседями «по несчастью».

Владельцы домов на спорных участках в глубоком шоке: в строительство они вложили немалые деньги.

— Уже потрачены более 60 тысяч долларов, из них около 10 ушло на подсыпку участка, дороги и дренаж, — говорит Сергей. — Я продал квартиру, чтобы достроить дом и в него переехать. Теперь я живу в съемном жилье. Получается, что я, законный собственник этого участка, могу остаться без дома.

Напомним, что местные жители по улице Набережной считают, что участки между дорогой и рекой расположены уже за границей населенного пункта и их выделили незаконно. Они ссылаются на письмо Минприроды, в котором говорится, что территория не предназначена для индивидуальной застройки, и на выводы экспертизы, которую проводило ООО «Судебно-экспертная коллегия»: «СКТО предполагает данную территорию как зону отдыха и требует обязательного создания Проекта детального планирования (ПДП)» с прохождением государственной экологической экспертизы. Папернянский сельсовет считает, что такой проект не требуется, так как территории изначально были предназначены для усадебной застройки. Однако под давлением природоохранного ведомства и прокуратуры ПДП изготовил и уже отправил на согласование. Пока его утверждают, прокуратура приостановила строительство на трех участках. Стоит упомянуть, что обратившийся в редакцию человек является главным геодезистом в частной компании и регулярно сталкивается с архитектурными и градостроительными проектами, землеустроительными делами. По его словам, он досконально изучил все документы, перед тем как участвовать в аукционе. И ничего крамольного не нашел.

— Я изучил «Схему комплексной территориальной организации» Минской области и убедился, что территория, на которой расположены участки, находится в границе населенного пункта, — объясняет Сергей. — Следовательно, как раз таки для строительства она и предусмотрена.

Владелец проблемного участка считает, что выводы экспертизы, которую проводило ООО «Судебно-экспертная коллегия», ошибочны.

— В ней собраны вырезки из архитектурно-градостроительной документации и сделан вывод о том, что СКТО предполагает данную территорию как зону отдыха и требует обязательного создания ПДП. На основании этой неверной информации прокуратура и начала «кошмарить» сельсовет.


— Участки выделены согласно 7 отдельным актам выбора и утверждены комиссией из 17 членов, в том числе начальником землеустроительной службы и начальником Минской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Это обычная практика для выделения всех участков. Проект разрабатывался давно, он должным образом утвержден и внесен в публичную земельно-информационную карту (ЗИС) Беларуси.

ПДП же в Минском районе разрабатывались на считаные объекты, это можно проследить по общественным обсуждениям Минского райисполкома, — утверждает Сергей. — Например, никто не разрабатывал ПДП на проданные участки в Раубичах, Качино и других населенных пунктах. И это понятно: проект же не бесплатно делается, каждая процедура согласования стоит недешево, а где у сельсоветов столько денег?

В статье говорилось, что сельсовет выставил участки на аукцион вопреки прокурорскому протесту. Сергей предоставил в редакцию его копию.


— Прокурорский протест пришел по факсу в 20.53, 08.09.2016, когда председателя уже не было на рабочем месте, — говорит он. — Председатель просто физически не мог отменить аукцион. Прокуратура сама могла обратиться в Минский областной центр инвестиций и приватизации, который аукцион и проводил, но этого не сделала.


Отметим, что в Семково участки у реки есть и ниже, и выше по течению, их можно увидеть на спутниковых снимках.

— Они находятся на таком же расстоянии от реки, как и наши, — говорит Сергей. — Согласно Водному кодексу, прибрежная зона малых рек составляет 50 метров, если иное не предусмотрено проектом. Как раз такой случай и есть на этом участке реки Вяча. Могу еще отметить, что «местные жители» пишут жалобы во все инстанции, включая Следственный комитет. Меня вызывали на допрос по поводу каких-либо личных связей с председателем сельсовета. Естественно, никаких связей нет и быть не могло. Я впервые увидел его уже после покупки участка.

Сергей отмечает, что вопросов к выделению участков в водоохранной зоне тоже не должно быть.

— Сейчас существуют станции биологической очистки сточных вод, которые очищают их на 99% и позволяют обходиться без центральной канализации. Такие станции расположены практически на всех земельных участках новой застройки в водоохранных зонах. В т.ч. в Раубичах, Ратомке, Семково, Лапоровичах и т.д. Кстати, касательно канализирования сточных вод: из всех соседей станция биоочистки есть только у одного жителя ул. Прибрежной.

По поводу жалоб соседей на то, что на их участках теперь скапливается вода и заливает подвалы, Сергей говорит: в действительности «было засыпано две самодельные чугунные трубы, которые не выдержали веса строительной техники».

— После того как завезли грунт, владельцы всех трех участков собрали деньги (около 1200 $) и сделали вдоль участков дренаж, — объясняет Сергей. — Часть из бетонных труб, вторая часть из валунов (песчаное основание, геотекстильная обертка, внутри валуны, сверху смесь C12 для лучшего дренажа). Система работает, это видно по фото. Примыкающая труба находится у соседа напротив прямо на участке. Ни одно дерево не погибло, а лужа, которую вам показывали, появляется регулярно, еще с 90-х годов.

Сергей утверждает, что разногласия с соседями начались одновременно со строительством: пытались перекрывать дорогу строительной технике, вызывали ГАИ.

— Потом они говорили, что «раз вы такие богатые, что полезли в болото, — сделаете нам канализацию и асфальт, потому что мы вам сделали дорогу, газ и электричество».


У «соседа по несчастью», Рустама, дом уже готов к сдаче в эксплуатацию. И он, и Сергей уверены, что проблемы созданы искусственно: «Просто кому-то не нравится, что были на первой береговой линии, а оказались на второй».

Законные владельцы участков считают, что в этом непростом деле стоит разобраться объективно.

 
 
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Владельцы проблемных участков в Семково уверены, что "просто кому-то не нравится, что были на первой береговой линии, а оказались на второй".
 
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