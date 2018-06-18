IBM представила компьютер, который нельзя переспорить

Компания IBM представила в понедельник свою новейшую разработку с искусственным интеллектом, над которой она работала более пяти лет — компьютер Project Debater. Он готов переспорить любого человека.

Компания предложила двум людям-оппонентам подискутировать с Project Debater насчет субсидирования правительством исследования космоса — темой, в которой компьютер не был силен, но справился вполне хорошо.



Один из создателей компьютера — доктор Ноам Слоним стоит возле своего детища.

«Субсидирование исследования космоса — это как инвестиции в реально хорошие шины», — утверждала 1,5-метровая машина приятным женским голосом. По ее мнению, это расширит человеческое мировоззрение, вдохновит молодых людей и будет отличной инвестицией, даже лучшей, чем строительство дорог, школ или вложения в здравоохранение.

Компьютер черпал вступительный аргумент из загруженных в него данных — газет, журналов и другой информации. Затем он выслушал своего оппонента — профессионала в этой тематике и дал ему развернутый четырехминутный ответ.

Создатели утверждают, что их система — это новый уровень интеллекта по сравнению с системами Google или Microsoft. Речь о том, что она не просто анализируют все имеющиеся в мире факты и утверждения, а занимается более глубокими, человеческими практиками риторики и анализа и готова обсуждать серьезные вопросы, ответы на которые не всегда есть.



Оппонент компьютера — эксперт Дан Зафрир.

Сильная сторона Project Debater в том, что она может привести в доказательства цифры из любого исследования, проведенного в мире, тогда как даже человеку-профессионалу тяжело держать их все в голове. Кроме того, машина может четко выделять наиболее важные и привлекательные аргументы и даже шутить над собой. Правда, шутки не всегда выходят тактичными, а аргументы порой бывают странными — например, когда компьютер по одному вопросу процитировал сначала немецкого чиновника, а затем арабского шейха.

У IBM нет точных планов по поводу того, когда и как превратить Project Debater в коммерческий продукт, однако создатели предполагают, что он может помочь адвокатам и другим людям принимать обоснованные решения.

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