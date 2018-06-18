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Александра Саснович проиграла в первом круге теннисного турнира на Мальорке

19.06.2018 14:32 — Разное | ОНТ  
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Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила выступление на теннисном турнире Mallorca Open. В первом матче она уступила немке Антонии Лоттнер – 4:6, 0:6. Встреча длилась всего 59 минут.

Ранее выступление завершила Арина Соболенко, проигравшая в первом круге бельгийке Алисон ван Эйтванк – 6:3, 4:6, 2:6. Сегодня корт выйдет Виктория Азаренко. Она проведёт матч против швейцарки Штефани Фёгеле. 

 
 
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​Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила выступление на теннисном турнире Mallorca Open.
 
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