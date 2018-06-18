ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Искусственный интеллект Google сможет предсказывать вероятность смерти пациента

19.06.2018 14:18 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Компания Google добилась успеха в проекте создания искусственного интеллекта Medical Brain, способном самостоятельно анализировать медицинские данные и прогнозировать вероятность смерти пациента, пишет Vanity Fair.

Система базируется на составлении нейросетей, приспособленных для автономного обучения и развития. Такой инструмент может прогнозировать не только вероятность смерти или выздоровления пациента, но и продолжительность нахождения в больнице и шансы повторного заболевания.

Отмечается, что искусственный интеллект исследует и сравнивает ранее недоступные данные о пациенте, такие как записи из PDF-файлов и старых диаграмм. В прошлом анализ данных требовал от врачей больших временных затрат, однако теперь, это время они могут уделять пациентам. Кроме того, данная система позволяет гораздо быстрее и эффективнее делать предположения о ходе развития болезни.

По словам авторов проекта, Medical Brain смог предсказать смерть женщины, больной раком груди, точнее, чем врачи.

По оценкам врачей, пациентка могла умереть с вероятностью в 9,3%. Однако, проанализировав 175,6 тыс. факторов, Medical Brain дал другой результат, определив вероятность смерти женщины в ближайшие дни в 19,9%. Больная скончалась в больнице через несколько суток после этого, сообщает источник.

Авторы проекта уверены, что новая система в будущем позволит ставить более точные диагнозы, а значит, спасти множество жизней.

 

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Google добилась успеха в проекте создания искусственного интеллекта Medical Brain, способном самостоятельно анализировать медицинские данные и прогнозировать...
 
Новости дня
Новости разные
 
За высокое качество: 14 предприятий получили престижную премию СНГ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика