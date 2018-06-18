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Авиация, фудкорт и музыка. В июле на Боровой пройдет бесплатный фестиваль #Пронебо

19.06.2018 14:27 — Разное | Tut.by  
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28 и 29 июля на аэродроме "Боровая" пройдет бесплатный авиационный фестиваль #Пронебо-2018. Тут проведут авиагонки и соревнования, посетителям разрешат полетать на воздушном шаре, а также организуют концерт и бесплатную Vulitsa Ezha.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На аэродроме на протяжении двух дней фестиваля на земле и в небе покажут около 30 летательных аппаратов: воздушные шары, автожиры, самолеты и вертолеты из разных стран мира. На вертолеты можно будет не только смотреть. Организаторы предложат совершить обзорный полет на вертолете и привязной — на воздушном шаре.

Пройдут на Боровой и воздушные состязания. Белорусские парашютисты посоревнуются по точности приземления, выступят дрон-рейсеры, также пройдут международные «воздушные бои» с участием женских команд.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кроме этого, на аэродроме пройдет концерт. На сцене выступят белорусские кавер-группы, споют Litesound и хедлайнер из России. Также на фестивале будет работать фудкорт от Vulitsa Ezha. Вход на него бесплатный.

Развлекать на Боровой будут и в других точках: установят фотозоны, детский центр, откроют лекторий с выступлениями авиаторов, будут также развлечения и для собачников.

Авиационный фестиваль пройдет в Минске в четвертый раз. Организовывает его Белорусская федерация авиационного спорта (БФАС). Вход на фестиваль свободный.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
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Также на фестивале можно будет полетать на вертолете или воздушном шаре.
 
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