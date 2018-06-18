Представители Кировского РЦСОН приняли участие в фестивале «Мечты сбываются»





Гала-концерт ХI фестиваля творчества детей и молодых людей с инвалидностью «Мечты сбываются» недавно прошел в Несвижском замке. Об этом рассказала заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста Кировского РЦСОН Наталья Финевич. Организаторами фестиваля выступили БОО «Мир без границ» при поддержке Министерства труда и социальной защиты Беларуси, фонда «ЭРИКС партнер по развитию». Конкурсанты представили концертную программу, которая впечатлила зрителей креативом и мастерством.

Фестиваль «Мечты сбываются» — уникальное мероприятие, дающее возможность воспитанникам домов-интернатов для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития воплотить свои творческие идеи и выступить на одной сцене с профессионалами. В этот раз на открытой сцене во дворе замка выступили коллективы 10 домов-интернатов.

На территории музейного комплекса была организована ярмарка hand-made продукции, заряженной положительной энергией мастеров. В ней приняли участие специалисты и посетители отделения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста нашего РЦСОН. Можно было не только

приобрести понравившуюся вещь и вдохновиться новыми идеями, но и сделать изделие самому — кировчане провели обучающий мастер-класс по изготовлению 3D открыток и трафаретной живописи. Все желающие также имели возможность насладиться творчеством уличных артистов и стать участниками интерактивных представлений и развлечений.

Гостями гала-концерта стали популярные белорусские исполнители: Александр Солодуха, Александр Патлис, Михаил Радж. Завершили программу выступление хедлайнера фестиваля Дмитрия Колдуна и дискотека для всех зрителей и участников.