

Выпускной бал прошёл в ГУО "Гимназия №1 г. Солигорска". ФОТОФАКТ Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова.

Школьный выпускной бал – торжество юности и красоты, дружбы и верности, надежд и устремлений, планов и мечтаний. Это праздник всех: учеников, учителей, родителей. Традиционно в нашем городе районный бал выпускников, пожалуй, самый массовый и самый желанный праздник.

9 июня в 20.00 в театральном зале ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» состоялась торжественная часть выпускного вечера для 11-ых классов ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска».



В этот день многие ученики, окончившие школу с отличием, получили высшие награды за труды, старания и активную учебу — золотые медали. Также были поздравлены выпускники за иные заслуги в учебе и школьной жизни. Каждому из бывших уже учеников школы был торжественно вручен аттестат о среднем образовании.















Открыла торжественный вечер со словами напутствия к выпускникам директор ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска» Евгения Валентиновна НЕВАР:



— Вот и прошла целая эпоха — эпоха школьной жизни. В ней было все: радости и огорчения, победы и разочарования, улыбки, слезы и многое — многое другое. С окончанием школы у ребят завершился первый этап жизни – детство, и сегодня они открывают новую, самую прекрасную пору своей жизни – юность, когда каждому все по плечу, надо лишь иметь цель и приложить усилия – отметила в своем выступлении директор ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска» Евгения Валентиновна НЕВАР.











Выпускной, по традиции, состоял из двух частей: церемонии вручения аттестатов и капустника, подготовленного вчерашними учениками 11-ых классов.













По традиции, каждый из классов подготовил праздничное оригинальное выступление. В сюжете общего мероприятия активно участвовали учителя школы, а также родители выпускников.



Весь праздник проходил в тёплой и душевной обстановке. Все, что говорили выступающие, обращаясь к выпускникам, было близко и понятно каждому. Торжественная программа прошла динамично и волнующе. Думается, не только у родителей и главных героев дня, выпускников, не раз слезы наворачивались на глаза, и комок подкатывал к горлу – настолько точно были подобраны слова ведущих и выступавших, настолько за душу брали песни, исполнявшиеся в этот вечер.















На протяжении всего вечера выпускники высказывали тёплые слова благодарности руководству школы, классным руководителям, учителям и, конечно же, родителям.









Выпускной бал для выпускников ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска» — удался. Продолжился праздник в неформальной обстановке. Безопасность в проведении праздника обеспечило дежурство правоохранительных органов и родителей выпускников.

Впереди у вчерашних школьников ответственное время выбора профессии.



В добрый путь, наши дорогие выпускники-2017!



Фоторепортаж подготовила Ксения МОЛЧАНОВА.