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Выпускной бал прошёл в ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска». ФОТОФАКТ
19.06.2018 — Разное | Soligorsk News
10 июня 2018 18:04 5013
Выпускной бал прошёл в ГУО "Гимназия №1 г. Солигорска". ФОТОФАКТ
Школьный выпускной бал – торжество юности и красоты, дружбы и верности, надежд и устремлений, планов и мечтаний. Это праздник всех: учеников, учителей, родителей. Традиционно в нашем городе районный бал выпускников, пожалуй, самый массовый и самый желанный праздник.
9 июня в 20.00 в театральном зале ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» состоялась торжественная часть выпускного вечера для 11-ых классов ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска».
Открыла торжественный вечер со словами напутствия к выпускникам директор ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска» Евгения Валентиновна НЕВАР:
Выпускной, по традиции, состоял из двух частей: церемонии вручения аттестатов и капустника, подготовленного вчерашними учениками 11-ых классов.
По традиции, каждый из классов подготовил праздничное оригинальное выступление. В сюжете общего мероприятия активно участвовали учителя школы, а также родители выпускников.
На протяжении всего вечера выпускники высказывали тёплые слова благодарности руководству школы, классным руководителям, учителям и, конечно же, родителям.
Выпускной бал для выпускников ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска» — удался. Продолжился праздник в неформальной обстановке. Безопасность в проведении праздника обеспечило дежурство правоохранительных органов и родителей выпускников.
Впереди у вчерашних школьников ответственное время выбора профессии.
Фоторепортаж подготовила Ксения МОЛЧАНОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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10 июня 2018 18:04 5013 Выпускной бал прошёл в ГУО "Гимназия №1 г. Солигорска"....
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