УАЗ Патриот получит французский «автомат» и новый двигатель. Об этом сообщает ресурс RCI News на своей страничке в сети «Вконтакте».



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В марте следующего года, сообщает RCI News, на Патриоте появится бензиновый двигатель ЗМЗ-Про, развивающий 150 л.с. и 235 Нм крутящего момента — этим мотором сейчас оснащается коммерческая модель Профи. По сравнению со стандартным ЗМЗ-409 от нынешнего Патриота модернизированный агрегат при прежнем объеме 2,7 л на 15 лошадиных сил мощнее, прибавка в крутящем моменте составляет 18 Нм. В пару мотору отрядят новый 6-ступенчатый «автомат» 6L50 (будет предлагаться в качестве платной опции) французской фирмы Punch Powertrain.

Еще раньше (уже в сентябре текущего года) российский внедорожник должен обзавестись новой системой охлаждения двигателя с одноклапанным термостатом, который позволяет циркулировать охлаждающей жидкости по малому кругу через отопитель. Ранее одноклапанный термостат применялся на Патриоте с дизельным мотором, который был убран из гаммы после модернизации модели в 2016 году.