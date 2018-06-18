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Эмилия Кларк попрощалась с «Игрой престолов»
Исполнительница роли Дейнерис Таргариен Эмилия Кларк попрощалась с сериалом «Игра престолов».
Актриса написала на своей страничке в Instagram: «Запрыгнула в лодку и плыву на остров, чтобы попрощаться с местом, которое было моим домом почти десять лет. Это было путешествие вместе с "Игрой Престолов". И я благодарна за жизнь, о которой не могла даже мечтать, и за семью, по которой теперь буду скучать».
Новость расстроила поклонников сериала, в котором Эмилия Кларк снималась практически десять лет.
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Исполнительница роли Дейнерис Таргариен Эмилия Кларк попрощалась с сериалом «Игра престолов».
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