|
Около деревни Лукоть столкнулись VW и УАЗ – три человека в больнице
19.06.2018 — Разное | Савецкая вёска
Volkswagen Jetta и УАЗ столкнулись около деревни Лукоть Дрибинского района. Водитель и два пассажира VW оказались заблокированы внутри автомобиля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Volkswagen Jetta и УАЗ столкнулись около деревни Лукоть Дрибинского района. Водитель и два пассажира VW оказались заблокированы внутри автомобиля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)