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Состояние всех миллионеров в мире достигло рекордного показателя

19.06.2018 14:40 — Разное | Ежедневник  
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Состояние всех миллионеров в мире достигло рекордного показателя

Совокупное состояние всех долларовых миллионеров в мире по итогам 2017 года впервые превысило 70 трлн долларов, увеличившись за год на 10,6%. Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада World Wealth Report 2018.

Согласно отчету, в прошлом году количество миллионеров увеличилось на 1,6 млн человек, причем три четверти новых миллионеров пришлось на Северную Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), пиешт biz.nv.ua.

Количество людей, инвестируемые активы которых оцениваются как минимум в 1 млн долларов, составляет 5,7 млн в Северной Америке, в Европе - 4,8 млн, в АТР - 6,2 млн, на Ближнем Востоке - 660 тыс., в Латинской Америке - 600 тыс., в Африке - 170 тыс. При этом в США, Германии, Японии и Китае на конец 2017 года проживало 61,2% всех долларовых миллионеров мира.

Состояние азиатских богачей оценивается в целом в 21,6 трлн долларов, североамериканских – в 19,8 трлн долларов и европейских – в 15,9 трлн долларов.

Почти треть состояния богатых граждан мира хранится в акциях (30,9%), чуть меньше – в денежных средствах и эквивалентах (27,2%), на недвижимость приходится 16,8%.

К криптовалютам проявляется все больший интерес – 29% опрошенных миллионеров охарактеризовали свой интерес как "высокий". При этом наибольшую популярность криптовалюты имеют среди более молодых миллионеров: 71,1% хотят получать информацию о криптовалютном рынке от своих инвестиционных управляющих, тогда как среди миллионеров старше 60 лет таких только 13%.

К 2025 году состояние миллионеров в мире может вырасти до 100 трлн долларов, прогнозирует Capgemini. Это почти втрое превысит показатель за 2006 год.

Ранее американский журнал Forbes впервые опубликовал рейтинг криптовалютных миллионеров. Всего в список вошли 19 человек.

World Wealth Report использует данные из 71 страны, на долю которых приходится 98% мирового валового национального дохода и 99% капитализации глобальных фондовых рынков.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Совокупное состояние всех долларовых миллионеров в мире по итогам 2017 года впервые превысило 70 трлн долларов, увеличившись за год на 10,6%. Об этом свидетельствуют...
 
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