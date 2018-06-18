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Помилованный бывший мэр Солигорска возглавил колхоз в Дрогичинском районе

19.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Помилованный бывший мэр Солигорска возглавил колхоз в&nbsp;Дрогичинском районе
Александр Римашевский. Фото: Владимир Амельченя / Інфа-Кур'ер
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Александр Римашевский, бывший председатель Солигорского района, назначен директором государственного сельхозпредприятия «Радостовский» в Дрогичинском районе в Брестской области. Такую информацию TUT.BY сообщили источники, а также подтвердили на самом предприятии, где работают 160 человек.

В ОАО «Радостовский» сообщили, что Римашевский руководит со вчерашнего дня (18 июня. — Прим. ред.). В приёмной директора добавили, что он очень занят, поэтому не может давать комментарии.

Агрогородок Радостово, куда назначили руководить экс-мэра, — самый крупный населённый пункт в Дрогичинском районе. Сегодня здесь живёт более 1200 человек.

В декабре 2017 года суд Минской области приговорил Александра Римашевского к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима c конфискацией имущества за получение взятки. Суд также запретил ему занимать руководящие должности в течение пяти лет и постановил взыскать с экс-председателя 28 561 рубль.

На днях мужчина вышел на свободу. По информации журналистов, Римашевский был помилован президентом.

Чиновника задержали летом 2017 года при получении взятки. Правоохранители утверждали, что председатель райисполкома длительное время злоупотреблял властью и служебными полномочиями, когда решал вопросы по закупке средств защиты растений, семян и запасных частей для сельхозтехники. Общая сумма взяток составила $ 16 900. В последнем слове Римашевский отрицал свою вину.

 
 
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