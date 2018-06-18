Помилованный бывший мэр Солигорска возглавил колхоз в Дрогичинском районе



Александр Римашевский. Фото: Владимир Амельченя / Інфа-Кур'ер

Александр Римашевский, бывший председатель Солигорского района, назначен директором государственного сельхозпредприятия «Радостовский» в Дрогичинском районе в Брестской области. Такую информацию TUT.BY сообщили источники, а также подтвердили на самом предприятии, где работают 160 человек.

В ОАО «Радостовский» сообщили, что Римашевский руководит со вчерашнего дня (18 июня. — Прим. ред.). В приёмной директора добавили, что он очень занят, поэтому не может давать комментарии.

Агрогородок Радостово, куда назначили руководить экс-мэра, — самый крупный населённый пункт в Дрогичинском районе. Сегодня здесь живёт более 1200 человек.

В декабре 2017 года суд Минской области приговорил Александра Римашевского к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима c конфискацией имущества за получение взятки. Суд также запретил ему занимать руководящие должности в течение пяти лет и постановил взыскать с экс-председателя 28 561 рубль.

На днях мужчина вышел на свободу . По информации журналистов, Римашевский был помилован президентом.

Чиновника задержали летом 2017 года при получении взятки. Правоохранители утверждали, что председатель райисполкома длительное время злоупотреблял властью и служебными полномочиями, когда решал вопросы по закупке средств защиты растений, семян и запасных частей для сельхозтехники. Общая сумма взяток составила $ 16 900. В последнем слове Римашевский отрицал свою вину.