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Медведь вломился в автомобиль и не смог выйти

19.06.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Кто может стать самым привлекательным в мире вандалом, разнесшим интерьер женского автомобиля? Шутки шутками, но настоящий медведь вломился в машину американки и жутко перенервничал…

Медведь вломился в автомобиль и не смог выйти

Американка Линда Морад находилась в своем доме в Орегоне, когда услышала странный шум, доносившийся из ее машины. Испугавшись, она вызвала полицию, которая приехала довольно быстро. Офицеры были потрясены увиденным и первое, что сделали, начали фотографировать. Оказалось, что в машине… медведь. Он смог забраться туда, потому что замок водительской двери был поврежден. Однако залезть-то залез, а выбраться обратно уже не смог и в раздражении стал крушить интерьер. Полицейские открыли дверь и спрятались за машиной, а перепуганный медведь убежал в лес. Экстерьер автомобиля был почти нетронутым, а вот интерьер — разорван в клочья. В салоне не было еды, но в тот день Морад вытащила на улицу мусорный пакет, чтобы отнести на свалку, и думает, что его запах и привлек мишку.

Случившееся стало очередным напоминанием о том, что дикие животные в это время года ищут еду и не контролируют свои действия. А с голодным медведем лучше не связываться, напоминают полицейские.

 
 
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Кто может стать самым привлекательным в мире вандалом, разнесшим интерьер женского автомобиля? Шутки шутками, но настоящий медведь вломился в машину американки...
 
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