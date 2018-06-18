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В Германии спасли ежей, страдающих от похмелья
19.06.2018 — Разное | Новости Хотимска
Прохожие обнаружили в парке в Эрфурте, Центральная Германия, двух ежей, которые, как казалось, были чуть живыми. Они лежали на детской площадке и практически не шевелились
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Прохожие обнаружили в парке в Эрфурте, Центральная Германия, двух ежей, которые, как казалось, были чуть живыми. Они лежали на детской площадке и практически не...
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