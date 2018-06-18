Прохожие обнаружили в парке в Эрфурте, Центральная Германия, двух ежей, которые, как казалось, были чуть живыми. Они лежали на детской площадке и практически не шевелились

Как оказалось, ёжики страдали с похмелья. Дело в том, что рядом с ними нашли брошенную бутылку алкогольного напитка, который делается с добавлением коньяка.

Полиция отвезла животных в Тюрингийский зоопарк, где их приводят в нормальное состояние. После этого ёжиков планируется отпустить.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Германии спасли ежей, страдающих от похмелья Прохожие обнаружили в парке в Эрфурте, Центральная Германия, двух ежей, которые, как казалось, были чуть живыми. Они лежали на детской площадке и практически не...