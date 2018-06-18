5 странных фактов о смартфонах

Смартфоны прочно вошли в нашу жизнь, и теперь то и дело попадают в разные истории. Представляем пять интересных фактов, связанных с этими электронными гаджетами.

Ученые из Гарвардской школы бизнеса (HBS) нашли зависимость между размером мобильного устройства, позой человека и его поведением. Если коротко обобщить их выводы, можно сказать, что владельцы крупных гаджетов ведут себя более уверенно, чем обладатели аппаратов с небольшими экранами. Главная причина этого – в позе. Маленький смартфон заставляет тело непроизвольно горбиться и сжиматься. А вот использование гаджета с большим дисплеем позволяет находиться в открытой позе, что придает уверенности в себе. А еще можно от ветра прикрыться, или, в случае чего, использовать смартфон как весло или лопату. Смартфон для владельца – очень интимная вещь. Поэтому не стоит удивляться, что даже во время секса люди не выпускают его из рук. Каждый десятый владелец смартфона проверяет обновления, занимаясь любовью. Исследование на эту тему было проведено недавно в США. Смартфоны принято обвинять в провоцировании разных болезней. Например, утверждают, что долгие разговоры по мобильнику могут привести к частичной потере слуха, потому что пользователь постоянно прибавляет громкость на фоне окружающего уличного шума. Грязный корпус провоцирует проблемы с кожей. Этому способствует и тот факт, что часть лица, к которой прикасается устройство, часто потеет во время разговора. Долгие разговоры в неудобной позе приводят к болям в шее и спине.

Но самую интересную «болезнь» от смартфона придумали в Южной Корее. Местные ученые предположили, что увлечение мобильными устройствами и развлекательными гаджетами провоцирует возникновение «цифрового слабоумия», которое проявляется, в частности, как неспособность сосредоточиться.

Несмотря на особую популярность сменных панелей для смартфонов в наши дни, на самом деле мода на разноцветные крышки мобильников началась в далеком 1998 году. Именно тогда появилась модель Nokia 5110, к которой можно было приобрести разные панельки. Сегодня в линейке каждого крупного бренда есть «смартфон-хамелеон», но только один производитель (Highscreen) кладет в комплект несколько сменных панелей, остальные предлагают приобретать их за дополнительную плату. Highscreen Omega Prime XL продается с тремя крышками в комплекте – черной, белой и лимонно-желтой. Менять образ можно моментально и совершенно бесплатно. Американская компания TalkTalk Mobile провела необычное исследование с целью создать психологический портрет владельцев смартфонов на разных операционных системах – iOS, Android и BlackBerry. Выводы таковы: обладатели айфонов большое внимание уделяют своему имиджу и тратят на него много денег. Они считают себя более привлекательными, чем владельцев других «трубок». Много путешествуют и общаются в соцсетях.

Владельцы смартфонов BlackBerry более деловые – они много общаются по электронной почте и зарабатывают на 4 000 долларов в год больше, чем владельцы прочих смартфонов. Также их отличает способность к выстраиванию долгосрочных отношений.

Люди со смартфонами на Android в среднем обладают лучшими манерами и лучше готовят. А еще они чаще, чем другие, смотрят телевизор и пьют больше алкоголя — если измерять объем выпитого за неделю.