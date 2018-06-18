В Москве у болельщика из Колумбии украли драгоценностей на почти 50 миллионов рублей. Воры пробрались в его люкс в отеле 4 Seasons в самом центре столицы.

В общем наша жертва — богатый Хуан. В столицу он приехал поболеть за свою сборную, погулять на Никольской, познакомиться с Наташа, подарить подарочки.

Однако уже 14 июня (в день Открытия) все обломалось. Всего за 35 минут, пока Хуан выходил из номера, кто-то пробрался туда, вытащил шкатулки, мешочки, коробочки и сбежал. Основная версия — работал кто-то из ближайшего окружения Хуана, и, судя по отмороженности, — явно залётный.

Мы чувствуем, вы хотите узнать, что там такого было. Ок.

1. Чехол для драгоценностей — 3 800 долларов

2. 2 ожерелья по 100 долларов,

3. 6 наборов серёжек — 264 доллара

4. 7 колец — 240 долларов,

5. Браслет «Майами Гай» — розовое золото с бриллиантами — 7 000 долларов

6. Ожерелье с бриллиантами — 3500 долларов

7. 3 ожерелья розовое золото с бриллиантами — 36 000 долларов

8. Крест с бриллиантами — 8 000 долларов

9. Цепочка розовое золото — 2000 долларов

10. Черная цепочка «Дольче Габбана» — 300 долларов,

11. Цепочки черная и розовая — 2 000 долларов

12. Часы с радужным циферблатом -70 000 долларов

13. Цепочка радужная золотая — 1 000 долларов

14. Спиральная золотая цепочка — 800 долларов

15. Браслет Картье розовое золото — 46 500 долларов

16. Подвеска в виде военного жетона — 800 долларов

17. Браслет розовый с золотом Картье — 6 300 долларов

18. Ожерелье бирюзовое — 1 000 долларов

19. Кольцо бирюзовое — 100 долларов

20. 8 браслетов Малюта- 240 долларов

21. Ожерелье на голову золотое — 800 долларов

22. Кольцо со львом — 300 долларов

23. Кольцо с совой -200 долларов

24. 2 пары очков Микита — 600 долларов

25. 3 цепочки с черными бриллиантами — 20 000 долларов

26. Браслет с черными бриллиантами — 4 000 долларов

27. Прозрачные очки Живанши — 300 долларов

28. Очки Том Форд — 430 долларов

29. Очки солнцезащитные Дольче Габана — 900 долларов

30. Очки итальянские — 210 долларов

31. 7 пар очков различных марок — 1400 долларов

32. Очки с бриллиантами и жемчугом — 8 000 долларов

33. Кабель от Нинтендо — 50 долларов

34. Ингалятор — 150 долларов

35. Рюкзак Луи Витон — 1600 долларов

36. Часы золотые с бриллиантами Пигнет — 53 000 долларов

37. Часы Пигнет серебро и золото — 27 000 долларов

38. Кольцо Картье розовое золото с бриллиантами — 4000 долларов

39. Браслет Картье розовое золото — 12000 долларов.

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