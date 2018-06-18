Facebook научится «открывать» глаза пользователей на фотографиях

Разработчики компании Facebook завили, что смогут решить проблему закрытых глаз на фотографиях программными методами. Об этом сообщает TechCrunch.

Сначала система машинного обучения Generative Adverarial Network (GAN) анализирует снимок человека с открытыми глазами, а затем может применять эти данные, чтобы редактировать последующие фотографии пользователя, где он запечатлен с закрытыми глазами.





GAN неплохо справляется с поставленной задачей. Отмечается, что при тестировании добровольцы зачастую ошибочно принимали откорректированные фотографии за настоящие.-0-