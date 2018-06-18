Беларусь и Литва обсудили детали нового договора о соцобеспечении

Беларусь и Литву устраивает пропорциональный принцип взаимного пенсионного обеспечения. Об этом шла речь в Вильнюсе на втором раунде консультаций по выработке согласованных предложений в новый проект договора между двумя республиками в области социального обеспечения, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси.

Эксперты сторон обменялись информацией об изменениях в национальных законодательствах в социальной сфере и детально обсудили предложения в проект документа. По итогам диалога распределены обязательства государств по назначению и выплате пенсий, страховых выплат в связи с несчастными случаями на производстве. В части пенсионного обеспечения договор будет основан на пропорциональном принципе, предусматривающем назначение и выплату пенсий государством, на территории которого приобретен стаж, в том числе в период СССР. Также достигнута договоренность о закреплении положений, касающихся пересмотра пенсий, назначенных до вступления в силу договора, по заявлению лица.

Дополнительно эксперты до следующего раунда консультаций (в начале 2019 года) проработают отдельные вопросы: по экспорту пособий, оказанию медицинской помощи гражданам, проживающим на территориях сторон, обмену информацией о положениях законодательства и другие.

По результатам консультаций подписан соответствующий протокол.

Вопросы социального обеспечения граждан, проживающих в Беларуси или Литве, регулируются договором между двумя республиками о социальном обеспечении от 4 февраля 1999 года. В связи с произошедшими многочисленными преобразованиями в национальных законодательствах потребовалось заключить новый договор.-0-