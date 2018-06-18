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Бывший глава Солигорского района Александр Римашевский стал директором государственного сельхозпредприятия

19.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Бывший глава Солигорского района Александр Римашевский стал директором государственного сельхозпредприятия «Радостовский», которое базируется в Дрогичинском районе Брестской области. Информацию об этом TUT.BY сообщили информированные источники и подтвердили на самом предприятии, где работают 160 человек.

«Да, со вчерашнего дня возглавляет», — сказали в ОАО «Радостовский», отвечая на вопрос, действительно ли Александр Римашевский назначен новым руководителем предприятия. В приемной директора добавили, что Римашевский «очень занят», поэтому не может давать комментарии.

На днях Римашевский вышел на свободу, отбыв под стражей полгода. В декабре 2017 года суд Минской области приговорил бывшего главу Солигорского района к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима c конфискацией имущества. Суд также запретил ему занимать руководящие должности в течение пяти лет и постановил взыскать с экс-председателя 28 561 рубль.

Александр Римашевский был задержан сотрудниками ГУБОПиК МВД Беларуси летом 2017 года при получении взятки. Согласно данным оперативников, председатель райисполкома длительное время злоупотреблял властью и служебными полномочиями при решении вопросов по закупке средств защиты растений, семян и запасных частей для сельхозтехники агропромышленных предприятий и организаций Солигорского района. Общая сумма взяток составила 16 900 долларов, свою вину в последнем слове фигурант отрицал.

По информации источника TUT.BY, Александр Римашевский был помилован президентом.

  • Открытое акционерное общество «Радостовский» создано в конце 2016 года путем преобразования сельскохозяйственного производственного кооператива «Радостовский» в соответствии с указом президента от 17 июля 2014 года № 349 «О реорганизации колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов)». Ранее в Радостово был колхоз «Красный партизан».
  • Выручка ОАО «Радостовский» за 2017 год составила более 2 млн рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 300 тысяч рублей. Чистая прибыль выросла до 168 тысяч рублей (против 11 тысяч рублей в 2016 году). Краткосрочная кредиторская задолженность составляла на начало года 1,2 млн рублей.
  • Агрогородок Радостово — самый крупный населенный пункт в Дрогичинском районе, сегодня в деревне, от которой до белорусско-украинской границы рукой подать, живет 1200 человек. Здесь прошло детство председателя КГБ Валерия Вакульчика. Его отец много лет руководил колхозом, мама была учителем белорусского языка и литературы, затем возглавила местную школу. Именно ее окончил будущий председатель КГБ. Здесь же встретил будущую жену — они учились в одном классе.


TUT.BY
Фото: Электронный Солигорск

 
 
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Бывший глава Солигорского района Александр Римашевский стал директором государственного сельхозпредприятия «Радостовский» в Дрогичинском районе Брестской...
 
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