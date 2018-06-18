Профилактические рейды на водоемах Жлобинского района

В текущем году лето все больше радует нас теплыми деньками, в связи с этим желающих провести время у водоемов, порыбачить, приготовить ароматные шашлычки и уху становиться все больше. Именно поэтому в целях предупреждения несчастных случаев на воде и в рамках акции «Летний патруль» работниками Жлобинского районного подразделения по ЧС совместно с представителями ОСВОДа были проведены рейдовые мероприятия в местах не предусмотренных для купания.

В ходе работы на берегу были проведены беседы по недопущению купания в неустановленных местах не только со взрослыми, но и детьми.

Не остались без внимания и рыбаки, которым напомнили об обязательном использовании спасательных жилетов.

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