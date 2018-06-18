|
Профилактические рейды на водоемах Жлобинского района
19.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В текущем году лето все больше радует нас теплыми деньками, в связи с этим желающих провести время у водоемов, порыбачить, приготовить ароматные шашлычки и уху становиться все больше. Именно поэтому в целях предупреждения несчастных случаев на воде и в рамках акции «Летний патруль» работниками Жлобинского районного подразделения по ЧС совместно с представителями ОСВОДа были проведены рейдовые мероприятия в местах не предусмотренных для купания.
В ходе работы на берегу были проведены беседы по недопущению купания в неустановленных местах не только со взрослыми, но и детьми.
Не остались без внимания и рыбаки, которым напомнили об обязательном использовании спасательных жилетов.
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В текущем году лето все больше радует нас теплыми деньками, в связи с этим желающих провести время у водоемов, порыбачить, приготовить ароматные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)