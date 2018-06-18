10 самых интересных способов занять ребенка летом

Каникулы — золотое время, когда можно гулять почти весь день напролет. А еще это прекрасная пора для того, чтобы оздоровиться и зарядиться положительными эмоциями на год вперед. Да что там! Лето — это маленькая яркая жизнь, поэтому давайте наполним ее самыми интересными, веселыми и познавательными играми. Есть масса способов проведения полезного досуга детей разного возраста как дома, так и на даче или в парке. Итак, 10 самых интересных развлечений для ребенка.

1. Летнее время удачное для начала занятий чем-то новым, ведь нет никакой спешки и можно посвятить интересному делу больше времени. Помогите найти ребенку новое хобби. Неважно, что это будет: увлечение астрономией или резьба по дереву. Главное — поддержать его в новом начинании.

2. Обязательно научите играть своих мальчишек и девчонок в подвижные игры. К сожалению, современные отпрыски совсем не знают, как прыгать через резиночку или что такое салочки, казаки-разбойники. Во-первых, эти игры подходят детям практически всех возрастов, во-вторых, польза от них огромная — как физиче­ская, так и в плане социализации ребенка в коллективе.

3. Твистер на природе — что может быть увлекательнее! Если под рукой не оказалось коврика с цветными кругами, можно просто раскрасить полянку быстросохнущими красками. Идея отличная для небольшой компании детей, а играть можно как на площадке во дворе, так и на даче.

4. Обязательно купите ребенку бадминтон. Эта игра развивает быстроту, ловкость, точность и координацию движений.

5. Научите ребят извлекать пользу даже из ежедневных прогулок. Подготовьте рассказ или занимательные факты о природных явлениях: летом, когда все цветет и развивается, проще всего показать на примере интересных растений и насекомых.

6. Игра в пиратов интересна как дома, так и на улице. Помогите маленькой компании найти сокровище: нарисуйте карту с секретами и головоломками, спрячьте на территории площадки какую-то важную мелочь. Дети будут заняты увлекательным поиском целый день, а вечером устройте пиратский пир.

7. Каникулы — отличное время года для заготовок всевозможных материалов для поделок и различных интересных занятий. Прогулки в лесу, поле, парке будут способствовать этому. Найдите время и организуйте занятие по увлекательному поиску необычных травинок и растений, помогите ребенку собрать свой домашний гербарий.

8. Потрясающая идея для летнего времяпрепровождения на свежем воздухе — организовать детский мини-огород. Причем можно устроить его прямо во дворе. Небольшая родительская помощь тоже понадобится: например, подобрать быстрорастущие цветы, чтобы детям не пришлось долго ждать плоды своих трудов, а еще показать, как нужно ухаживать за растениями.

9. Какое лето обходится без воздушных змеев! Дети их обожают. Помогите ребенку сделать змея самостоятельно, пусть выберет цвет и материал, а также украшение для поделки. Кстати, к этому занятию можно и подключить и друзей вашего малыша. После изготовления змеев они смогут устраивать турниры по запуску.

10. Прогулки по лесу приятны и познавательны. Для маленького ребенка лес — это нечто огромное, неизведанное, таящее в себе чудеса и загадки. Отправляйтесь на поиски грибов, ягод, изучайте муравейники. А если придумать волшебную историю про лесных человечков или гномов и отправиться на поиски сказочных существ, то ваши прогулки станут еще более захватывающими и волшебными. Старайтесь выходные посвящать ребенку. Пусть летом это будут полностью ваши дни! Есть вещи, которые родители и дети могут делать только вместе. Например, пойти на рыбалку или устроить велопрогулку. Вы заметили, что практически все советы по организации увлекательного детского досуга содержат ключевые слова «помогите, научите, покажите, расскажите»? Это значит, что взрослый не просто наставляет ребенка, чем заняться на каникулах, а принимает активное участие в жизни своего малыша. Ведь только от вас зависит, как ваше чадо проведет лето: на свежем воздухе или вцепившись в планшет.

Как сделать твистер своими руками

Твистер представляет собой подвижную напольную игру, в классическом варианте которой играют 3 — 4 человека. Она довольно проста и не требует специальных знаний и умений. В комплект игры, в первую очередь, входит игровое поле. Оно представляет собой коврик белого цвета, на котором располагаются цветные круги в четыре ряда. В каждом — по шесть кругов зеленого, желтого, красного и синего цвета. У стандартного поля игры «Твистер» размеры составляют 140×160 см. Эта увлекательная и очень веселая игра быстро заслужила популярность среди детей и молодежи. К сожалению, стоимость ее немаленькая. Поэтому мы сделаем твистер сами.

Понадобится:

клеенка или простыня размером 140 на 160 см;

самоклеющаяся пленка или краски четырех цветов.

В стандартной игре существует определенный порядок заполнения игрового поля кружочками: 1 ряд — красный, 2 ряд — синий, 3 ряд — желтый, 4 ряд — зеленый.

Для определения очередности хода нужно сделать 8 карточек с «рубашкой» (чтобы выбор был случайным): 4 из них — с обозначением цветов: красный, желтый, синий, зеленый, и 4 — с изображениями левых-правых рук и ног. Карточки выбираются вслепую.

Правила игры

Расстелив игровое поле, нужно решить, кто будет ведущим. Если игроков двое, они занимают противоположные концы поля, поставив одну ногу на желтый круг, вторую — на синий. Если трое, то третий становится в центр на красные круги. Ведущий выбирает из восьми карточек с заданиями и произносит команду. Например, при команде «правая рука, желтый» участники ставят правую руку на находящийся поблизости желтый круг. В ходе игры участникам приходится занимать далеко не совсем удобные положения и даже пересекаться друг с другом.

Несколько важных моментов:

Один круг может быть занят только одним человеком.

Запрещается касаться игрового поля другими частями тела, это грозит выбыванием из игры.

Снимать руку или ногу с круга можно только после объявления новой позиции.

Если игрок не удерживает позицию, он выбывает.

Цель игры состоит в том, чтобы удержаться и заставить противника принимать сложные позиции, что приведет к его падению и проигрышу.

Источник: gp.by

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