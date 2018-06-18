На базе гимназии № 1 работает оздоровительный лагерь дневного пребывания для высокомотивированных учащихся «Эрудит».

Для них организованы учебные занятия по географии, биологии, химии, физике, математике, истории, русскому и белорусскому языкам и литературе, которые дают возможность подготовиться к участию в олимпиаде.

В рамках лагеря уже прошли различные тренинги, мастер-классы, викторины, состоялась экскурсия в усадебно-парковый комплекс Козел-Поклевских в Красном Береге. Впереди – ещё много других мероприятий.

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