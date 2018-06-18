Лучшие пахари - в Краснобережском государственном аграрном колледж

Представители Краснобережского государственного аграрного колледжа были отмечены дипломами Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ – за активное участие в финальной стадии Республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший пахарь» среди учащихся и мастеров производственного обучения учреждений высшего и среднего специального образования.

Это – учащиеся, будущие специалисты ремонтно-обслуживающего производства в сельском хозяйстве Андрей Соколов и Владислав Радченко, а также мастер производственного обучения Александр Балахонов.

Н.ВОРОНОВИЧ.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "



