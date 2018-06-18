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Лучшие пахари - в Краснобережском государственном аграрном колледж
19.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Представители Краснобережского государственного аграрного колледжа были отмечены дипломами Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ – за активное участие в финальной стадии Республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший пахарь» среди учащихся и мастеров производственного обучения учреждений высшего и среднего специального образования.
Это – учащиеся, будущие специалисты ремонтно-обслуживающего производства в сельском хозяйстве Андрей Соколов и Владислав Радченко, а также мастер производственного обучения Александр Балахонов.
Н.ВОРОНОВИЧ.
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Представители Краснобережского государственного аграрного колледжа были отмечены дипломами Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ –...
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