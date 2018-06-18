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На церемонии MTV Movie Awards назвали лучший фильм года

19.06.2018 15:08 — Разное | ОНТ  
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Лучшим фильмом года, по версии MTV Movie Awards, стала картина «Чёрная пантера». 

За награду также соперничали ленты «Мстители: Война бесконечности», «Улётные девчонки», «Оно» и «Чудо-женщина». Кроме того, снявшийся в «Чёрной пантере» актёр Майкл Бакари Джордан был признан победителем в номинации «Лучший злодей».  

Лучшим сериалом года стала лента «Очень странные дела». Сериал обошёл такие фильмы, как «Ривердейл», «13 причин почему» и «Игра престолов».

 
 
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Лучшим фильмом года, по версии MTV Movie Awards, стала картина «Чёрная пантера».
 
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