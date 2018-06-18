ГАИ проведет единый день безопасности дорожного движения

29 июня 2018 года по всей Республики Беларусь пройдет очередной Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Пристегнись к безопасности!».

Акция направлена на пропаганду использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Основными средствами пассивной безопасности, которыми оборудован автомобиль, являются ремни безопасности. Правила дорожного движения обязывают быть пристегнутыми водителя и всех пассажиров, если ремни безопасности предусмотрены конструкцией автомобиля, в том числе и на задних сидениях. Ремнем безопасности так же должно быть пристегнуто лицо, обучаемое управлению механическим транспортным средством, сообщила «АиФ» старший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория ЦАРУК.

Допускается не пристегиваться ремнями безопасности только для:

лица, обучающего управлению механическим транспортным средством, когда транспортным средством управляет обучаемый управлению;

пассажира транспортного средства оперативного назначения, водителя автомобиля-такси – при движении в населенном пункте;

пассажира и водителя с медицинскими противопоказаниями, перечень которых определяется Министерством здравоохранения.

Согласно исследованиям, применение ремней безопасности снижает риск гибели при ДТП водителя и пассажиров переднего сидения на 40-50%, а пассажиров заднего сидения – на 25%. Примерно такое же снижение касается тяжёлых травм в результате ДТП.

Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до 5 лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от 5 до 12 лет.

При этом ремень безопасности должен фиксировать ребенка правильно, т.е. диагональный ремень должен проходить через плечо и грудную клетку и не соскальзывать на шею.

Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования указанных в части первой настоящего пункта устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен.

Запрещается перевозить детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла, мопеда.

Стоит так же отметить, что держать детей на руках опасно, так как при столкновении, даже при скорости около 40 км/ч, ребенок весом 5,5 кг оказывает нагрузку на руки держащего, равноценную 110 килограммам. Удержать такой вес вряд ли удастся.

Кроме этого, при перевозке групп детей в автобусе каждый ребенок должен быть обеспечен отдельным посадочным местом, а в салоне должно находиться не менее одного совершеннолетнего сопровождающего на двадцать детей. На автобусе спереди и сзади устанавливается опознавательный знак «Перевозка детей».