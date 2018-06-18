Тепловой удар и его профилактика

Тепловой удар − болезненное состояние, как следствие длительного пребывания организма под воздействием высокой температуры. Если говорить проще, то тепловой удар является перегревом организма.

Причины возникновения теплового удара (гипертермии) разнообразны. Тепловой удар развивается в жаркую погоду или при ношении слишком теплой одежды. В жаркую погоду лучше отказаться от тяжелой физической работы на улице, потому что это тоже способствует нарушению процесса терморегуляции. Тепловой удар может развиваться как на улице, так и в помещении при условии высокой температуры окружающего воздуха.

Симптомы: тепловой удар в основном проявляется повышением температуры до высоких цифр, 39–40 градусов и выше. Кожа при этом краснеет, отмечается обильное потоотделение. Также выделяют следующие признаки тепловой лихорадки: частая рвота, тошнота, судороги, головокружение и головная боль. Пострадавший жалуется на боль в спине, за грудиной. Пульс становится учащенным и аритмичным. При тепловом ударе в тяжелой стадии могут появиться галлюцинации.

По мере нарастания патологического процесса кожа становится горячей на ощупь, потоотделение резко уменьшается. Артериальное давление падает, резко снижается мочеотделение. В тяжелых случаях возможно наступление комы. При этом кожные покровы приобретают бледно-синюшную окраску, дыхание становится частым и поверхностным, а зрачки расширяются.

Первая помощь при тепловом ударе включает в себя борьбу с гипертермией и восстановление электролитного баланса организма. Для этого человека нужно перенести в тень, раздеть и обтереть прохладной водой. На паховую и подмышечные области, кисти рук, икры ног, подколенные части можно сделать холодный компресс, но не ледяной: лед и очень холодная вода при тепловом ударе категорически противопоказаны, так как своим контрастным действием они спровоцируют сосудистый коллапс.

Пострадавшему дают пить воду мелкими глотками, чтобы предотвратить обезвоживание. Под голову необходимо что-нибудь подложить, чтобы приподнять ее. Если началась рвота, то лучше повернуть пострадавшего на бок во избежание аспирации рвотными массами (попадания рвотных масс в дыхательные пути), особенно если это ребенок. Необходимо обратиться за медицинской помощью.





Профилактика теплового удара

При работе в условиях повышенного теплового режима следует каждый час делать кратковременные перерывы и выбирать подходящую спецодежду.

Избегайте повышенной физической активности и пассивного нахождения под прямым солнечным светом с 11.00 до 16.00, т.е. в часы высокой активности солнца, т.к. это может привести не только к тепловому удару, но и к солнечному ожогу;

Избегайте длительного пребывания на солнце без головного убора или пляжного зонтика!

При смене климатического пояса на более жаркий необходимо пить побольше жидкости (соков, отваров, компотов, а лучше всего – обычной воды), но только из тех ингредиентов, которые не обладают мочегонным или потогонным эффектом. В сильную жару это абсолютно ни к чему.

Если назначены лекарственные препараты, проконсультируйтесь с врачом, не могут ли они влиять на устойчивость организма к температурным перепадам.

При слишком жаркой погоде нужно избегать физических перегрузок. Если есть возможность самостоятельно выбирать режим работы, нужно предпочесть утренние и вечерние часы. Не случайно в жарких странах существует время сиесты, оно как раз приходится на самый пик высокой температуры воздуха.

Никогда не оставляйте машину на солнце. Если всё же это случилось, не сидите в раскаленной машине больше 10 минут.

Если взрослые в состоянии сами подумать о собственном здоровье, то основной профилактикой развития теплового удара у ребенка является внимание и осторожность его родителей. Правильно подбирайте ребенку одежду, следите за тем, что он ест и пьет (от употребления газированных напитков в жару следует отказаться). Во избежание теплового удара у ребенка старайтесь гулять с ним в тени, а еще лучше выходить из дома исключительно утром и вечером.



