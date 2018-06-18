"Фраза "Денег нет" программирует детей на бедность". Как научить ребенка зарабатывать и тратить

Представьте себе ситуацию: ваш ребенок продал своим одноклассникам бутерброды из ссобойки. Ругать за то, что зарабатывает на друзьях? Или хвалить за раннюю предпринимательскую жилку? Как быть с карманными деньгами, которые уходят на фастфуд? Сколько платить за хорошие оценки и платить ли вообще? Ну и наконец, как вести себя в магазине, когда малыш просит ну очень дорогую игрушку? FINANCE.TUT.BY узнал ответы на самые популярные родительские вопросы о деньгах для детей у ведущего финансового консультанта консалтинговой группы «Личный капитал» Виталия Рунцо.



Фото с сайта pixabay.com

Поговорить о том, как быть с детскими деньгами, мы решили после конкурса «Мой первый рубль» , в котором наши читатели делились историями из собственного опыта. Многие рассказывали не только о том, как заработали первые деньги, но и о том, как на это реагировали родители и окружающие.

«Важно не просто выдать карманные деньги, но и не контролировать, что за них купили»

Ответ на вопрос: «Выдавать ли ребенку деньги на карманные расходы», по мнению Виталия Рунцо, не вызывает сомнений: конечно, выдавать!



Фото: страница facebook Виталия Рунцо

— А вот сколько и с какого возраста — зависит уже от конкретной семьи, — убежден эксперт и делится своим примером. — Мы начали выдавать деньги дочке где-то с 5−6 лет. Сумма — по 3−5 рублей в неделю.

Правда, родителям нужно не просто эти деньги дать, но и выключить в этот момент свой родительский контроль. Готовьтесь к тому, что первые покупки будут далеки от рациональных расходов в нашем, взрослом, понимании. Ребенок не умеет соотносить цену и качество, он покупает эмоционально.

— На этом этапе ваша цель — научить ребенка сравнивать, — объясняет специалист по личным финансам. — Если ребенок купил десятую страшную игрушку, а не стакан сока, как вам бы хотелось, не надо читать ему лекцию о разбазаривании денег. Нужно доверять ребенку, чтобы он понял, что сам распоряжается своими деньгами.

В первое время карманные деньги будут заканчиваться не то что за день — за час или 5 минут! Но польза от этого тоже есть: ребенок учится общаться с продавцом, выбирать, сравнивать… В какой-то момент он сопоставит купленную игрушку и, например, 5 порций мороженого и сможет делать выводы о том, что для него важнее.

Главное, договориться на берегу: есть то, на что деньги нельзя тратить никогда (как правило, это что-то вредное и запрещенное). Ну и держать себя в руках — если решили выдавать «на карман» по понедельникам, то придерживайтесь этого правила, даже если деньги закончились уже во вторник. Ведь не все взрослые могут дотянуть от зарплаты до зарплаты, так что ожидать от ребенка чудес планирования точно не стоит.

«Если ребенок собирает на дорогую игрушку, не говорите заранее, что оплатите половину»

Через какое-то время отношения ребенка с деньгами выйдут на новый уровень: он начнет на что-то собирать. Одни дети откладывают часть карманных денег, другие — все полностью, да еще и подарки от бабушек-дедушек отправляют в копилку.



Фото с сайта pixabay.com

— Маме и папе хорошо бы сесть вместе с ребенком, взять калькулятор, календарь и посчитать, за сколько удастся насобирать на нужную вещь, — дает совет Виталий Рунцо. — Конечно, если вещь очень дорогая, например, какой-то хороший конструктор, то родители могут помочь. Вот только говорить об этом сразу не нужно: пусть ребенок соберет хотя бы половину суммы.

Еще один совет от эксперта: чтобы копить было легче и интереснее, можно организовать мини-банк. Так ребенок начинает понимать, что такое инвестиции. Объясните, что банк платит за терпение, за то, что деньги не тратятся сразу. Какой процент установить — тоже решайте сами, исходя из своих возможностей.

Еще одна распространенная ситуация: дети часто берут в долг у родителей. Мол, купи мне мороженое сейчас, а я дома отдам тебе из своих накоплений. По мнению специалиста, как бы ни было соблазнительно побаловать свое чадо, нужно приучать его держать слово.

Помните: дети копируют поведение родителей, и отношения с деньгами не исключение. Если вы покупаете вещи на распродаже только из-за цены, а потом они пылятся у вас в шкафу, ваш ребенок будет поступать так же.

Раз мы учим трехлетку считать белочек, почему не научить его считать деньги?



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Удивительная вещь: во взрослом мире деньги занимают очень большое место. Мы постоянно обсуждаем, что сколько стоит, как на это заработать, у кого какие зарплаты. Но детей почему-то от этого ограждаем, мол, рано еще. Здесь Виталий Рунцо категорически не согласен: «Если в школе раннего развития ребенка учат считать белочек, то почему не научить его считать деньги?».

— Только говорить о деньгах нужно на максимально простом языке, — отмечает специалист по личным финансам. — Нельзя постоянно говорить фразу «У нас на это нет денег». Так вы ничего не объясните, зато малыш будет чувствовать себя несчастным, он будет программировать себя на бедность в будущем.

Вот простые схемы, которые можно использовать, когда ребенок в магазине просит дорогую игрушку. «Сынок, эта машинка стоит 50 рублей, если мы сейчас ее купим, то нам придется на несколько месяцев отказаться от пиццы по воскресеньям».

Фразы-страшилки типа: «Если мы купим эту куклу, нам нечем будет платить за квартиру или нам нечего будет есть», лучше забыть навсегда. Маленькие дети не виноваты в вашем сложном финансовом положении и не надо растить в них это чувство вины.

— Старайтесь вести беседы о деньгах на равных, — говорит эксперт. — Например, мы планируем купить квартиру, она стоит столько-то, мы должны откладывать каждый месяц, поэтому не можем покупать пока что лишние игрушки, зато мы постараемся обязательно поехать в отпуск.

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Евгения Блискавка «Дети и деньги. Самоучитель семейных финансов для детей»

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Игорь Липсиц «Удивительные приключения в стране Экономика»

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Расскажите, сколько нужно работать, чтобы купить хлеб и молоко

Не водить детей в магазины, чтобы они не устраивали истерик из-за некупленных игрушек или конфет, — не выход из ситуации, убежден специалист.

— Когда вы ходите по магазину с ребенком и совершаете покупки, вы показываете ему ценность вещей, — объясняет Виталий Рунцо. — Вот мы пришли и купили хлеб и молоко, это стоит 3 рубля, чтобы заработать эти деньги, мама и папа сделали вот это и вот это. Конечно, ребенок не сразу все поймет, нужно приводить ему много примеров, терпеливо объяснять, а не отмахиваться негативными фразами об отсутствии денег.

Еще одна мысль, которую нужно заложить в сознание ребенка в раннем детстве: на работе вам платят за то, что вы приносите пользу, делаете что-то хорошее. Например, маме платят, потому что она лечит зубы, а не потому, что она была на работе с 9 до 18.

Платить за оценки и уборку в комнате не нужно



Фото с сайта pixabay.com

— За то, что ребенок должен делать в любом случае, не нужно платить, — считает эксперт. — Поощрять, например, за успехи на олимпиаде или хорошо законченную четверть можно, но не надо превращать это в систему. Нужно объяснять, что учеба важна для будущего, чтобы стать хорошим специалистом, чтобы работать на хорошей работе, получать достойную зарплату.

Здесь подойдут рассказы об успешных в какой-то профессии людях, какие-то примеры из собственной жизни.

— Из этой же серии и плата за какую-то домашнюю работу, — говорит Виталий Рунцо. — Маме, как правило, не платят за то, что она помыла полы или приготовила обед.

А вот попытки ребенка заработать самостоятельно стоит всячески поддерживать. Даже если это будет копеечный труд, который будет отнимать много времени, это все равно его чему-то научит. Если ребенок решил продать своим одноклассникам домашние бутерброды, в этом нет ничего плохого. Но если он скупает в киоске наклейки, а в школе продает их дороже, то лучше объяснить ему, что это незаконно и неправильно. В любом случае, если у ребенка появилось желание подработать, лучше вместе с ним найти какой-то вариант, который принесет пользу и вам, и ему.