На рынке просят пять копеек за пробу черешни

На рынке предлагают черешню на пробу. За одну ягоду просят пять копеек. Фото необычного предложения появилось в паблике «Твой Минск».



Фото из паблика «Твой Минск»

Если вас удивила цена на какой-либо товар, присылайте нам фото с указанием даты и места, где оно было сделано, на электронный ящик alexandra. kvitkevich@tutby.com.

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