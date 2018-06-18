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На рынке просят пять копеек за пробу черешни
На рынке предлагают черешню на пробу. За одну ягоду просят пять копеек. Фото необычного предложения
Если вас удивила цена на какой-либо товар, присылайте нам фото с указанием даты и места, где оно было сделано, на электронный ящик alexandra. kvitkevich@tutby.com.
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На рынке предлагают черешню на пробу. За одну ягоду просят пять копеек. Фото необычного предложения появилось в паблике "Твой Минск".
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