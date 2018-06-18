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Постпреды стран Содружества провели встречу в Минске

19.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске 18 июня прошло заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества. В заседании принял участие председатель Исполнительного комитета-исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, сообщается на сайте исполнительного комитета СНГ.  

На встрече постпреды подвели итоги прошедшего 1 июня в Душанбе заседания Совета глав правительств СНГ и наметили задачи Совета постпредов и Исполкома СНГ по реализации принятых на нем документов. 

 

На заседании было принято 14 документов, направленных на расширение и углубление взаимодействия в экономической, гуманитарной сферах и других направлениях сотрудничества в рамках СНГ. Среди них Концепция сотрудничества в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий, Соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности и другие документы. 

По окончании заседания состоялась церемония награждения победителей конкурса на соискание премии СНГ 2017 года за достижение в области качества продукции и услуг. 



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Теги: Минск
 
 
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На встрече постпреды подвели итоги прошедшего 1 июня в Душанбе заседания Совета глав правительств СНГ и наметили задачи Совета постпредов и Исполкома СНГ.
 
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