Постпреды стран Содружества провели встречу в Минске

В Минске 18 июня прошло заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества. В заседании принял участие председатель Исполнительного комитета-исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, сообщается на сайте исполнительного комитета СНГ.

На встрече постпреды подвели итоги прошедшего 1 июня в Душанбе заседания Совета глав правительств СНГ и наметили задачи Совета постпредов и Исполкома СНГ по реализации принятых на нем документов.

На заседании было принято 14 документов, направленных на расширение и углубление взаимодействия в экономической, гуманитарной сферах и других направлениях сотрудничества в рамках СНГ. Среди них Концепция сотрудничества в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий, Соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности и другие документы.

По окончании заседания состоялась церемония награждения победителей конкурса на соискание премии СНГ 2017 года за достижение в области качества продукции и услуг.